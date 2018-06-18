33 человека привлечены к ответственности за сжигание сухой травы и разведение костров

С 1 апреля на территории Чувашской Республики пожарные совершили более 30 выездов на тушение сухой травы.

В наступивший пожароопасный период на профилактической работе задействованы все сотрудники пожарного надзора. Совместно с администрациями муниципальных образований проводятся рейды по населенным пунктам и садоводческим товариществам. Основная цель – правовое информирование граждан о мерах пожарной безопасности и пресечение нарушений.

На сегодняшний день в республике к ответственности по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима привлечены 33 человека.

Напоминаем, с 28 апреля в Чувашии действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается:

разведение костров в лесах;

выжигание сухой травянистой растительности;

разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территории населенных пунктов;

использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

Для граждан размер штрафа в условиях особого противопожарного режима составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – 15-30 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей – 30-40 тыс. рублей; для юридических лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Уважаемые жители Чувашии! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефоны пожарных и спасателей – «01» и «101».

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике