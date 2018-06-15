Всероссийская социальная сеть работников образования приглашает педагогов республики

Общественное информационное агентство «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» приглашают педагогов республики присоединиться к Всероссийской социальной сети работников образования https://worknet-info.ru/socset_rabotnikov_obrazovaniya. На данном интернет-ресурсе можно бесплатно размещать материалы о социально-ориентированных мероприятиях, проходящих в учебных заведениях республики.

Упрощенная форма регистрации для органов управления образованием, учебных заведений и педагогов в качестве участников Всероссийской социальной сети работников образования находится на главной странице https://worknet-info.ru/.

Зарегистрированные региональные и муниципальные органы управления образованием, учреждения и организации могут бесплатно создавать сводные образовательные группы https://worknet-info.ru/create-group.

Данный интернет-ресурс поможет сформировать информационную базу прогрессивных учебных заведений и учащихся регионов России, выявить их творческий потенциал и определить приоритетные направления развития ребенка в каждом классе, курсе или дошкольной группе.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики