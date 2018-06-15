Перспективы «Росатома» в Чувашии

В республике проходит конференция «Возможности сотрудничества промышленных предприятий Чувашии и предприятий госкорпорации «Росатом». В ней участвуют представители более 40 организаций со стороны корпорации и нашего региона.

Вчера на открытии конференции участников приветствовали начальник управления реализации новых бизнесов Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Байдаров и вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли республики Владимир Аврелькин. Он зачитал приветствие Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

На состоявшемся затем пленарном заседании обсуждалось развитие высокотехнологичных компаний в современных условиях. После этого начались выступления по отдельным темам. Речь шла, в частности, об основных требованиях к электрооборудованию энергоблоков атомных станций, автоматизации энергетических объектов… Со стороны предприятий республики было сделано около 40 докладов. Сегодня участники конференции побывают на ряде предприятий Чувашии.

В декабре 2014 года было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Кабмином республики и ГК «Росатомом». Его реализация позволила увеличить объемы поставляемой корпорации продукции производителей Чувашии с 0,2 млрд рублей в 2011 году до 1,2 млрд рублей в 2017 году. В 2018-м ожидается уже более 2 млрд рублей.

В августе 2017 года в Москве состоялась презентация промышленного и инновационного потенциала предприятий Чувашии «Росатому». Подробности — в ближайшем номере газеты.