Строители кадетского корпуса сетуют на непогоду, но объект обещают сдать вовремя

Успеть до осени

Резиновые сапоги и белые строительные каски пришлось надеть участникам выездного совещания по вопросу возведения Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени А.В. Кочетова, на стройплощадке которого сейчас кипит работа. До ввода объекта осталось два с половиной месяца, но о близком завершении строительства говорить пока рано.

Напомним, весь корпус площадью более чем 21 тыс. кв. метров состоит из четырех блок-секций и дополнительного здания для проживания учащихся. Как рассказала директор республиканской кадетской школы Татьяна Казакова, в учебном корпусе будут расположены классы, тир с электронно-лазерным оружием, творческие студии, кабинет робототехники. В спортивном блоке кроме основного спортзала предусмотрены залы классической борьбы, хореографии, настольного тенниса, скалодром, «тренажерка». В другой секции разместятся столовая, актовый зал на 400 мест, общежитие на 150 мест с комнатами, в которых будут жить по три воспитанника.

КСТАТИ

6-м по счету в регионах ПФО, созданным в рамках реализации окружного проекта «КаДетство», станет Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Соглашение о взаимодействии по его созданию и оказанию шефской помощи подписано 28 июня 2017 года. Сумма контракта на строительство корпуса составила 484,9 млн рублей.

По словам гендиректора ООО «Фирма Старко» Андрея Александрова, во всех корпусах строители приступили к устройству кровли, ведется внутренняя отделка помещений, прокладываются инженерные сети. Завершается укладка теплотрассы. В две недели обещал завершить работы «Водоканал». И если бы не дождливая погода, как назло установившаяся в последнее время, быстрее бы пошло дело и с благоустройством прилегающей территории, и с прокладкой коммуникационных систем.

Глава республики, также прибывший на стройплощадку, сразу же попросил ответственных лиц докладывать о проделанной работе честно и оперативно решать возникающие проблемы, находя компромиссы, учитывая соблюдение всех строительных норм и правил. Никто не должен создавать сдерживающих факторов, подчеркнул он.

Спорные вопросы часто возникают между проектировщиками и подрядчиками. Скажем, поспешили обустроить по проекту шахту лифта, но при этом не соблюли все противопожарные нормы, соответственно возникли вопросы у сотрудников МЧС. Но и тут в рабочем порядке все решаемо, необходимые корректировки проводятся, обнадежили специалисты архитектурного бюро «Классика».

Михаил Игнатьев в сопровождении председателя Кабинета Министров Чувашии Ивана Моторина и руководителей республиканских органов власти, контрольно-надзорных органов и других ответственных лиц посетил основной корпус. Осмотрел помещения, отведенные под классы, столовую, центральное фойе, главным украшением которого в будущем станет зеленый уголок с фонтаном. А вот специалистов строительных фирм, задействованных на объекте, просил не терять время на сопровождение делегации и идти работать.

Заглянули проверяющие в просторный спортзал площадью 288 кв. метров. Познакомились с помещениями, где будут жить кадеты. Здесь уже установлены оконные блоки, обустраивается теплый переход, тщательно подбираются приятные глазу цвета для покраски стен.

Обсудили участники совещания и проект благоустройства Кадетского парка, который будет реализован администрацией столицы Чувашии в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, аукцион на выполнение работ объявлен. Общая площадь благоустройства, стоимостью в 77,8 млн рублей, составит чуть более 20 с половиной гектаров.

Конечно, глядя сейчас на груды перекопанной земли и стройматериалы вокруг будущего кадетского корпуса, трудно себе представить, что совсем скоро здесь появятся аллеи и спортивные площадки. Однако, несмотря на некоторые отступления от графика, строители заверили Главу республики, что успеют в срок. Иначе и быть не может, сказали они.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА: Строители прилагают все усилия, чтобы сдать кадетский корпус в срок. Между тем, набор учеников уже объявлен.