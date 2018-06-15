Нижегородский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-1» принял 40 мальчишек из Чувашии

Армия — мальчишкам

Первую смену юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1» в Нижегородской области открыл 13 июня полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

Почти две сотни мальчишек приехали из разных регионов округа, чтобы укрепить здоровье, подготовиться к военной службе. Среди них и 40 воспитанников кадетских классов и военно-патриотических клубов из Батыревского, Моргаушского районов, из столицы Чувашии.

Подростки примут участие в различных спортивных и творческих состязаниях, получат навыки работы в команде. «Такая разнообразная программа, с одной стороны, очень напряженная и насыщенная, а с другой — она дает возможность отдохнуть. Очень важно, что они находятся в реальных боевых частях с реальными офицерами и самым современным вооружением. Для любого пацана — это предмет гордости», — подчеркнул Михаил Бабич.

Конечно же, у мальчишек нескрываемый восторг вызвала настоящая военная техника. Братья Алексей и Александр Александровы из Чувашии собираются поступать в военные вузы. Александр об отдыхе в лагере говорит по-военному четко: «Я хочу доказать себе, что я настоящий мужчина и могу выполнять любые задачи, которые поставит Родина».