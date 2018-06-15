Не останавливаться на достигнутом

В чем секрет успешности предпринимателей?

Всегда при деле и всегда в заботах… Пожалуй, именно так можно охарактеризовать предпринимателей. Вот и праздник, посвященный Дню российского предпринимательства, стал не просто торжеством, а встречей, на которой можно было подвести некоторые итоги и задать волнующие вопросы.

«Это сфера, которая требует постоянного поиска лучших решений, инициативы, новаторства. И те представители бизнеса, которые не успокаиваются на достигнутом, ищут инструменты для развития, используют возможности, предоставленные государством, будут успешными», — поздравляя присутствующих, охарактеризовал предпринимательскую деятельность Глава Чувашии Михаил Игнатьев. В то же время, подчеркнул он, выполняя свою основную задачу, получение прибыли, люди бизнеса несут и социальную ответственность.

В этот день вручались также госнаграды и чествовали победителей республиканских конкурсов «Лучший предприниматель-2017», «Открой свое дело». Одними из победителей последнего стали школьники в возрасте от 13 до 16 лет, авторы проекта по этническому туризму. Они удостоились от будущих коллег отдельных аплодисментов.

Неформальное общение, начавшееся после награждения, быстро перешло в разговор в формате «вопрос — ответ». Представители бизнеса спрашивали, как скоро электронный документооборот заменит собою бумажный, нельзя ли весной разрешать проезжать по городу большегрузам, какие программы направлены на поддержку сельхозпроизводителей…

Подробно ответил на все эти вопросы вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Цифровую экономику он назвал основным трендом и объяснил: работа по признанию цифрового документа аналогом документа классического сегодня идет на федеральном уровне. Что касается большегрузов, то все-таки надо понять: городские улицы на такую нагрузку не рассчитаны. Аврелькин подчеркнул главное: власть готова поддерживать малый и средний бизнес. Конкретные же механизмы господдержки довольно полно расписаны на сайте министерства.

Фоторепортаж Максима ВАСИЛЬЕВА: