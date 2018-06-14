С 1 июля устанавливаются новые розничные цены на газ

13 июня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принято постановление о новых розничных ценах на газ, реализуемый населению.

Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова пояснила, что с 1 июля 2018 года плата граждан за газ, используемый для приготовления пищи на газовой плите, при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения, при отсутствии приборов учета газа составит 66,36 руб. в месяц. Прежняя цена вырастет на 3% или на 1,96 рубля.

Розничная цена на газ для населения для направлений использования газа на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты, газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения составит 5,53 руб. за 1 куб. м.

Для прочих направлений розничная цена на газ устанавливается в размере 5529,88 руб. за 1000 куб. м газа.

Составляющие, формирующие розничную цену на газ, утверждаются федеральными органами исполнительной власти.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, что в республиканском бюджете ежегодно закладываются средства для поддержки малообеспеченных граждан в оплате жилищно-коммунальных услуг. При определении объема финансирования на каждый год учитывается возможность увеличения количества семей, имеющих право на получение субсидии на оплату ЖКУ.

Согласно утвержденным нормам, право на получение субсидии имеют граждане, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 22% от суммарного дохода семьи.

За май 2018 года Центром предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 418 семьям. Общая сумма выплаченных субсидий составила 12 млн 502,23 тыс. руб.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики