В Чебоксарах обсудили развитие туризма до 2025 года. Фото

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Реальные очертания задуманного

В Чувашии с рабочим визитом побывал заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев, принявший участие в совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия».
Перед совещанием гостю показали в Чебоксарах Московскую набережную и этнокомплекс «Амазония», с ним провел рабочую встречу председатель правительства Чувашии Иван Моторин. В этом году республиканскому бюджету из федерального планируется предоставить субсидию в размере 200 млн рублей. Будут завершены еще два этапа реконструкции Московской набережной, а в «Амазонии» построены автостоянки, автоподъезды и подъемник для маломобильных граждан. На самом совещании кроме обсуждения хода реализации проекта создания ТРК «Этническая Чувашия» были затронуты вопросы развития внутреннего и въездного туризма в республике вплоть до 2025 года.
По словам Николая Королева, ФЦП развития внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы подходит к своему логическому завершению. Поэтому представители Ростуризма приезжают в регионы, чтобы увидеть ее реальные итоги. Сейчас задача – довести все начатое строительство до логического конца. Чувашия в этом смысле — один из положительных примеров, как надо реализовывать федеральные целевые программы.

Фоторепортаж Максима Васильева:

visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.