В Чебоксарах обсудили развитие туризма до 2025 года. Фото

Реальные очертания задуманного

В Чувашии с рабочим визитом побывал заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев, принявший участие в совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия».

Перед совещанием гостю показали в Чебоксарах Московскую набережную и этнокомплекс «Амазония», с ним провел рабочую встречу председатель правительства Чувашии Иван Моторин. В этом году республиканскому бюджету из федерального планируется предоставить субсидию в размере 200 млн рублей. Будут завершены еще два этапа реконструкции Московской набережной, а в «Амазонии» построены автостоянки, автоподъезды и подъемник для маломобильных граждан. На самом совещании кроме обсуждения хода реализации проекта создания ТРК «Этническая Чувашия» были затронуты вопросы развития внутреннего и въездного туризма в республике вплоть до 2025 года.

По словам Николая Королева, ФЦП развития внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы подходит к своему логическому завершению. Поэтому представители Ростуризма приезжают в регионы, чтобы увидеть ее реальные итоги. Сейчас задача – довести все начатое строительство до логического конца. Чувашия в этом смысле — один из положительных примеров, как надо реализовывать федеральные целевые программы.

Фоторепортаж Максима Васильева: