В Чувашии устраняют последствия разрушительного ветра

У погоды плохое настроение

В среду, 30 мая, по Центральной России прошел ураган, он затронул и территорию Чувашии. В республике от последствий разгула стихии пострадали школы, дома, многие жители остались без электричества.

«У нас в школе в это время были ученики средних классов — 98 человек. Шли уроки, а в учительской мы проводили педсовет. Забегает завхоз с криками: ураган, кажется, у нас кровлю сносит, — рассказывает директор Большеяниковской средней школы Урмарского района Галина Архипова. — Сразу в здании закрыли все окна и двери, детей с урока физкультуры быстро завели в школу. Созвонились с родителями, чтобы они не беспокоились и смогли забрать детей после урагана. Слава богу, нет жертв и пострадавших. Как раз в то время, когда был сильный ветер, к школе подъехал автобус с выпускниками, которые возвращались с ЕГЭ. Я выбежала и начала махать руками, чтобы детей не выпускали из машины. Водитель все понял, и стихию они пересидели в автобусе». Галина Ивановна останавливается, чтобы успокоиться, эмоции захлестывают…

Ветром в школе унесло 1000 квадратных метров кровли. Как только ураган стих, к учебному заведению начали подходить жители деревни, чтобы помочь разобрать завалы. В четверг уже сняли доски, рассортировали стропила. Из администрации района на помощь учителям приехали мужчины, не остались в стороне и выпускники Большеяниковской средней школы.

По данным оперативных служб, в республике ветер повредил крыши еще двух школ — в Янтиковском и Красноармейском районах. От разгула стихии пострадали два человека, они были госпитализированы и получили всю необходимую медицинскую помощь. О случившемся сразу же доложили Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву.

Согласно сводке республиканского ГК ЧС в 11 районах и городах ураган повалил деревья. В поселке Кугеси опрокинулся остановочный павильон, в чебоксарском микрорайоне «Новый город» упали опоры временной линии электропередачи, из-за чего пострадали 4 автомобиля. В селе Порецкое повреждены крыши 3 многоквартирных жилых домов и 15 частных. Кроме этого, непогода стала причиной отключения электроэнергии.

«В результате падения опор, а также падения деревьев на линии электропередачи в 17 районах прекращалась полностью или частично подача электроэнергии в 3702 домах в 69 населенных пунктах», — сообщил в докладе Главе республики руководитель филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» Дмитрий Иванов. По данным пресс-службы филиала, 40 ремонтных бригад, а это 185 человек и 51 единица спецтехники, сразу приступили к устранению последствий. Вчера в 14.45 подача электроэнергии была восстановлена во всей республике.

По поручению Михаила Игнатьева председатель правительства Иван Моторин в режиме видеоконференц-связи провел совещание с главами администраций городских округов и районов, на котором шла речь об устранении последствий шквалистого ветра. В ходе совещания принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики. Соответствующее распоряжение подписал вчера Глава Чувашии.

«У нас раз в квартал проходят занятия, мы рассказываем детям, как вести себя на воде, как переходить дорогу. Также был урок по безопасности во время ураганов. Можно сказать, ученики на практике поняли, как надо вести себя во время стихии. И, возможно, еще и благодаря этому у нас никто не пострадал», — сказала напоследок директор школы Галина Архипова.

Фото из соцсетей

Ломая деревья, снося крыши и обрывая провода, по Чувашии пронесся ураган.