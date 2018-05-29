Касса с приставкой «онлайн»

В настоящее время в стране проходит второй этап внедрения онлайн-касс. У представителей бизнес-сообщества и обычных граждан возникают различные вопросы по категориям налогоплательщиков, обязанных применять онлайн-кассы, по срокам замены старой контрольно-кассовой техники на новую и о порядке получения налогового вычета за приобретенные кассовые аппараты.

В связи с этим Управление Федеральной налоговой службы по Чувашcкой Республике и газета «Советская Чувашия» 31 мая с 11 до 12 часов проводят «прямую линию» по данной теме. Заместитель руководителя управления Валентина Васильева ответит на интересующие налогоплательщиков вопросы по телефону 62-73-33.

Предварительно вопросы также можно направлять на электронный адрес: tks21@yandex.ru.