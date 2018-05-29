На всякий пожарный случай

В Чебоксарах по иску прокурора суд запретил эксплуатацию помещений, расположенных в здании ТЦ «Дом мод».

В ходе проверки с привлечением специалистов государственного пожарного надзора в пиццерии «Дровишки» и в развлекательном центре — клубе «Паблик Паб», расположенных в торговом центре, выявлены нарушения правил пожарной безопасности. По этому факту прокуратура Ленинского района направила в суд исковое заявление о запрете эксплуатации указанных помещений до устранения нарушений правил пожарной безопасности.

21 мая прокурорские требования удовлетворены. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Людмила Ветрова