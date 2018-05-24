Операция «Должник»

Почти каждый второй из проверенных на днях Службой судебных приставов совместно с ГИБДД автомобилистов оказался должником.

Проверка проводилась на Ядринском шоссе с помощью видеокомплекса. Специальная программа в доли секунды сканировала номера машин, находила в базе данных владельца и проверяла, есть ли у него долги. Из 125 водителей 59 числились в должниках.

По закону приставы имеют право наложить арест на автомобиль, если сумма долга превышает три тысячи рублей. В этот раз данной процедуре был подвержен «Nissan X-Trail», владелец которого задолжал свыше 50 тыс. рублей налоговых платежей. А у каждого из хозяев трех других престижных иномарок обнаружилось свыше 15 неоплаченных штрафов ГИБДД.

Всего же в результате рейда было наложено 11 арестов на имущество на сумму свыше трех миллионов рублей, сообщат сайт Службы судебных приставов.