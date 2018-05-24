Почти каждый второй из проверенных на днях Службой судебных приставов совместно с ГИБДД автомобилистов оказался должником.
Проверка проводилась на Ядринском шоссе с помощью видеокомплекса. Специальная программа в доли секунды сканировала номера машин, находила в базе данных владельца и проверяла, есть ли у него долги. Из 125 водителей 59 числились в должниках.
По закону приставы имеют право наложить арест на автомобиль, если сумма долга превышает три тысячи рублей. В этот раз данной процедуре был подвержен «Nissan X-Trail», владелец которого задолжал свыше 50 тыс. рублей налоговых платежей. А у каждого из хозяев трех других престижных иномарок обнаружилось свыше 15 неоплаченных штрафов ГИБДД.
Всего же в результате рейда было наложено 11 арестов на имущество на сумму свыше трех миллионов рублей, сообщат сайт Службы судебных приставов.
Операция «Должник»
Почти каждый второй из проверенных на днях Службой судебных приставов совместно с ГИБДД автомобилистов оказался должником.