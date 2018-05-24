В производстве — рост

Индекс промышленного производства в Чувашии в январе–апреле 2018 года составил 102,1% к тому же прошлогоднему периоду, сообщает Чувашстат. Правда, к минувшему марту наблюдалось сокращение на 8,8%.

Наиболее заметный рост — индекс 170% — в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, 139% — транспортных средств и оборудования. Заметно прибавила бумажная отрасль — 115,8%. А вот в текстильной отрасли индекс составил лишь 78,8%. В январе–апреле прошлого года в республике наблюдалось снижение промышленного производства на 1,5%.