«МолГород» расчехлит палатки

И поможет молодым людям встретиться с опытными экспертами

Как известно, с собственными брендами у нас в Чувашии не так все?гладко. Их и мало, и они малоизвестны. Но они есть. В один ряд с конфетами, оперным фестивалем и электрокластером смело можно ставить «МолГород».

Этот ежегодный съезд молодежи Чувашии с образовательной программой дает отличную возможность найти себя, получить новые знания, подружиться с большим количеством интересных людей, встретиться с экспертами, будущими коллегами, обменяться опытом, найти ответы на многие вопросы — стать на несколько шагов успешнее.

Сегодня студенты считают себя «активным» молодым поколением. «Нам важно иметь свои мечты, цели, интересы и увлечения. Мы хотим быть полезными для нашей страны и нашего общества, мы хотим реализовать себя как личность и достичь определенных успехов!» — пишут одни в социальных сетях. «Но не всегда мы можем найти верный путь, не всегда нам попадаются такие люди, которые помогут нам с этим выбором», — высказываются другие. Так вот, «МолГород» — это место, где все взрослые — гости, которые делятся своим опытом, подсказывают, где лежат «грабли», на которые не стоит наступать.

Форум пройдет на территории базы отдыха «Буревестник» с 5 по 10 июня 2018 года

В этом году организаторы постарались сделать фестиваль еще более информативным и интересным. Так, к «старым» площадкам «Добровольчество», «Ты — предприниматель», «Технологии масс-медиа», «Развитие территорий» добавили еще две: «Студенческое самоуправление и гражданские активисты» и «Российское движение школьников».

Программа на один день продлена. Именно в этот день культуры и творчества будут проводиться конкурс уличных танцев, турнир по лазертагу, дискотека, флешмобы.

Ввели практическую деятельность, вернее, на нее выделили конкретное время. Теперь участник после «лекций» может полученные знания применить на практике, сформировать свою идею, подготовить проект.

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Юлия Волкова, студентка ЧГУ, инструктор «МолГорода-2018»:

«Впервые с «МолГородом» я познакомилась в 2016 году. Тогда мне так понравилась атмосфера, идея и результаты форума, что на следующий год я решила поехать снова. В этом году я еду на «МолГород» уже как инструктор. У меня будет своя делегация, и я буду сопровождать ее до завершения форума. Инструкторы должны помогать в различных бытовых вопросах, организовывать экскурсии, рассказывать о площадках, следить за соблюдением правил проживания и проводить большое количество времени со своей делегацией. Условия проживания останутся прежними — это главная традиция фестиваля. Ведь куда интересней на берегу Волги жить в походных условиях: спать в палатках, готовить еду на костре, принимать прохладный душ».

Многие, пройдя курс фестиваля «МолГород», смогли обрести себя в каком-либо виде деятельности и сейчас активно участвуют в жизни нашего города и не только…

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Дмитрий Григорьев, студент ЧГУ, муниципальный служащий:

В первый раз я попал на форум в 2014 году. Тогда я был участником. В дальнейшем стал инструктором, затем старшим инструктором. Сейчас, будучи на пятом курсе, уже работаю в администрации города Чебоксары. На «МолГороде» я познакомился и с представителями других регионов. В этом году тоже еду на форум и буду отвечать за площадку «Добровольчество».

Здорово, что у нас есть такие площадки, где каждый может самоопределиться и реализовать себя как личность. Участники «МолГорода» меняют взгляды на многие вещи: карьера, личностный рост, собственный бизнес. Все это становится проще реализовать после форума».

Екатерина Орлова, студентка ЧГУ

На протяжении многих лет молодежный форум поддерживается правительством республики и администрацией Чебоксар. В его работе традиционно принимает участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.