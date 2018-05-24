Что вы знаете о WorldSkills?

Союз «Молодые профессионалы» («WorldSkills») — официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров, а девиз?— «Делай мир лучше силой своего мастерства!»

Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профмастерства и собирает более 1300 участников со всего мира. Соревновательных направлений более пятидесяти: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. В 2019 году такой чемпионат пройдет в России, в Казани.

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по пяти направлениям. Раз в год победители регионального первенства соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы». Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkiils Competition.

Анна Кашаева

Геннадий Иштонов,

(оказывает помощь региональному движению как ведущий и тренер отдельных мероприятий):

«На самом деле WorldSkills — это огромное и очень крутое мероприятие, сравнимое, наверное, с Олимпийскими играми в масштабах, только в сфере профессий. Но для того, чтобы провести мероприятие мирового уровня по высшему классу, само собой, нужны волонтеры, которые будут помогать участникам практически во всем. И волонтеры, которые будут помогать туристам в рамках WS. Чувашский региональный центр как раз занимается рекрутингом волонтеров для Казани».