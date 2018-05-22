Заезд по запросу

В прошлом году «Советская Чувашия» писала о мемориальном комплексе А.Г. Николаева в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района. В его дальнейшее развитие будут вкладываться большие средства. В свое время местные власти добились того, что некоторые рейсовые автобусы стали заезжать в Шоршелы. Что было удобно не только для местных жителей, но и для отдельных туристов, краеведов. Теперь, похоже, нас ждут трудные дни. Грядет оптимизация автобусных маршрутов, в Интернете было сообщение, что маршрут № 113 отменяется и заезда в Шоршелы не будет. Что скажет Минтранс Чувашии?

Сергей СИДОРИН, постоянный читатель газеты «Советская Чувашия»

В республиканском Минтрансе нам ответили, что согласно разработанному Документу планирования регулярных перевозок межмуниципальный пригородный автобусный маршрут № 113 «Чебоксары — Мариинский Посад» будет действовать и дальше. «Однако стоит отметить, что утвержденная схема движения транспортных средств, следующих по указанному выше межмуниципальному автобусному маршруту, не предусматривает заезд в село Шоршелы», — говорится в ответе заместителя министра С.А. Яхатина. Для того, чтобы автобус, следующий из Чебоксар в Мариинский Посад, заезжал в село, необходимо соответствующее ходатайство администрации района. «До настоящего времени ходатайство администрации Мариинско-Посадского района в адрес Минтранса Чувашии не поступало», — сказано в ответе заместителя министра.

Корреспондент «СЧ» связался с первым заместителем главы администрации Мариинско-Посадского района Ольгой Кучук. Она ответила, что в ближайшее время отправят обращение в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, чтобы решить вопрос с транспортным обслуживанием села Шоршелы.