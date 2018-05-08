Испытание зимой прошли

В Чебоксарах общественники и строители проверяют дороги, построенные по федеральной программе

В прошлом году в Чебоксарах дорожникам удалось отремонтировать около 30 километров проезжей части. За один сезон такая масштабная работа в столице республики не проводилась никогда. А в целом по программе «Безопасные и качественные дороги» в Чебоксарской агломерации отремонтировано 95 километров автомобильных дорог. В Новочебоксарске обновили полотно по 25 адресам, в Моргаушском районе — по 2, в Чебоксарском районе — по 10.

Качество работ по программе «Безопасные и качественные дороги» проверяют регулярно. Так, в прошлом году критике подвергся асфальт в переулке Молодежный. 420 метров дорожного полотна не прошли контроль качества по показателю ровности. Подрядчик, АО «Дорекс», все переделал. Многоуровневая проверка — независимые дорожные лаборатории, оценка горожан, спортсмены на лыжероллерах, работа общественной комиссии — не позволила строителям схалтурить. И вот общественники в очередной раз выехали на объекты прошлогоднего ремонта.

В первую очередь всех интересовало состояние переулка Молодежный. «Надо сказать, что дорога выдержала испытание зимой. Нет трещин, шелушения и ям», — оценивает дорогу начальник отдела Управления ЖКХ и благоустройства города Чебоксары Владимир Чернов.

Еще комиссия проверила проспект Ленина и улицу Карла Маркса. Их ремонтировало ОАО «Воддорстрой». Гарантийный срок службы по подряду — шесть лет. В течение этого времени дорожники следят за качеством полотна и ремонтируют в случае необходимости. Начальник ПТО Андриан Алексеев отмечает, что ремонт произведен в срок и с соблюдением качества.

«Мы ежедневно ездим по этим же дорогам. Нам важно, чтобы они были качественные, и надеемся, что шесть лет дорога прослужит без особых нареканий», — подчеркивает Алексеев.

Если в центре претензий у представителей общественной комиссии не было, то на улице Сергия Радонежского обнаружились небольшие огрехи. «Дефекты, которые мы выявили, — это выбоины, заниженные покрытия ливневой канализации и одна провалившаяся решетка дождеприемника», — комментирует итоги проверки член общественной комиссии Илья Васильев. В целом же он отмечает, что качество отремонтированных по федеральной программе дорог в основном соответствует нормативам. Замечаний к подрядчикам немного, они вовремя исправляются.

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При проверке качества дорог мелочей не бывает. Даже из-за маленькой выбоины можно заставить строителей переложить асфальт.