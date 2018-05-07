7-9 мая: программа основных праздничных мероприятий

Дата Название мероприятия

7 мая

7 — 8 мая 8.45 Патриотическая акция «Единый урок Победы» Место проведения:Школы города Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары

7 мая 10.00 «Имя героя — шаги Победы» — патриотическая акция Место проведения: МК «Победа» Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары

7 мая 12.00-15.00 «Кубок Победы» — традиционный турнир по мини — футболу среди школьных команд Место проведения: Стадион «Олимпийский» Ответственные: Управление физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары

7 мая 18.00 Молодежный флешмоб «День Победы» Место проведения: Площадь Республики Ответственные: Отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары

8 мая

8 мая 10.00 Церемония возложения цветов и венков к братской могиле воинов, умерших в госпиталях от ран Место проведения: Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях г. Чебоксары Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары

8 мая 10.00 — 12.00 Военно-патриотический парад дошколят и юнармейских отделений Место проведения:Красная площадь Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары

8 мая 11.00 Церемония возложения цветов к Монументу Славы руководством, сотрудниками, ветеранами и кадетами МВД по Чувашской Республике Место проведения: Мемориальный комплекс «Победа» Ответственные: МВД по Чувашской Республике

8 мая 12.00-15.00 «Салют Победы» — детский патриотический фестиваль Место проведения:Красная площадь Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары

8 мая 18.00 Всероссийский флешмоб «День Победы» Место проведения: Красная площадь Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

8 мая 18.00-21.00 «Победа одна на всех» — молодежный патриотический проект Место проведения: Красная площадь Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая

9 мая 10.00 Торжественная церемония возложения цветов к Монументу Славы Место проведения: Мемориальный комплекс «Победа» Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая 10.00 Всероссийская акция «Бессмертный полк» Место проведения: пос. Сосновка (Заволжье) Ответственные: Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары

9 мая 12.00 Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Место проведения: Красная площадь Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая 12.20 Торжественное прохождение сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники Место проведения: Красная площадь Ответственные: Военный комиссариат Чувашской Республики, управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая 12.00 Всероссийская акция «Бессмертный полк» Место проведения: Сквер Национальной библиотеки Чувашской Республики — пр. Ленина — ул. К.Маркса — ул. К.Воробьевых — Президентский б-р — Красная площадь Ответственные: Координатор акции в г. Чебоксары Оксана Ачкасова, управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая 13.00 Всероссийская акция «Вальс Победы» Место проведения:Мемориальный комплекс «Победа» Ответственные: Отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары, танцевальная студия «Ритм»

9 мая 15.30 «Победный Май» — праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы Место проведения: Красная площадь Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая 20.00 «Летопись Победы» — театрализованный концерт Место проведения: Красная площадь Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары