7-9 мая: программа основных праздничных мероприятий

Программа основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе Чебоксары
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Дата
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Название мероприятия
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7 мая
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7 — 8 мая
8.45
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Патриотическая акция «Единый урок Победы»
Место проведения:Школы города
Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары
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7 мая
10.00
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«Имя героя — шаги Победы» — патриотическая акция
Место проведения: МК «Победа»
Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары
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7 мая
12.00-15.00
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«Кубок Победы» — традиционный турнир по мини — футболу среди школьных команд
Место проведения: Стадион «Олимпийский»
Ответственные: Управление физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары
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7 мая
18.00
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Молодежный флешмоб «День Победы»
Место проведения: Площадь Республики
Ответственные: Отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары
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8 мая
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8 мая
10.00
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Церемония возложения цветов и венков к братской могиле воинов, умерших в госпиталях от ран
Место проведения: Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях г. Чебоксары
Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары
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8 мая
10.00 — 12.00
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Военно-патриотический парад дошколят и юнармейских отделений
Место проведения:Красная площадь
Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары
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8 мая
11.00
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Церемония возложения цветов к Монументу Славы руководством, сотрудниками, ветеранами и кадетами МВД по Чувашской Республике
Место проведения: Мемориальный комплекс «Победа»
Ответственные: МВД по Чувашской Республике
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8 мая
12.00-15.00
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«Салют Победы» — детский патриотический фестиваль
Место проведения:Красная площадь
Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары
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8 мая
18.00
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Всероссийский флешмоб «День Победы»
Место проведения: Красная площадь
Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары
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8 мая
18.00-21.00
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«Победа одна на всех» — молодежный патриотический проект
Место проведения: Красная площадь
Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары
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9 мая
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9 мая
10.00
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Торжественная церемония возложения цветов к Монументу Славы
Место проведения: Мемориальный комплекс «Победа»
Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары
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9 мая
10.00
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Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Место проведения: пос. Сосновка (Заволжье)
Ответственные: Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары
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9 мая
12.00
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Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары
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9 мая
12.20
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Торжественное прохождение сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники
Место проведения: Красная площадь
Ответственные: Военный комиссариат Чувашской Республики, управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары
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9 мая
12.00
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Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Место проведения: Сквер Национальной библиотеки Чувашской Республики — пр. Ленина — ул. К.Маркса — ул. К.Воробьевых — Президентский б-р — Красная площадь
Ответственные: Координатор акции в г. Чебоксары Оксана Ачкасова, управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары
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9 мая
13.00
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Всероссийская акция «Вальс Победы»
Место проведения:Мемориальный комплекс «Победа»
Ответственные: Отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары, танцевальная студия «Ритм»
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9 мая
15.30
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«Победный Май» — праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы
Место проведения: Красная площадь
Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары
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9 мая
20.00
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«Летопись Победы» — театрализованный концерт
Место проведения: Красная площадь
Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары
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9 мая
22.00
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«Салют Победы», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Место проведения: Красная площадь
Ответственные: Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары