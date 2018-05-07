7-9 мая: программа основных праздничных мероприятий

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Программа основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе Чебоксары

Дата

Название мероприятия

 7 мая

7 — 8 мая

8.45

Патриотическая акция «Единый урок Победы»

Место проведения:Школы города

Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары

7 мая

10.00

«Имя героя — шаги Победы» — патриотическая акция

Место проведения: МК «Победа»

Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары

7 мая

12.00-15.00

 «Кубок Победы» — традиционный турнир по мини — футболу среди школьных команд

Место проведения:  Стадион «Олимпийский»

Ответственные: Управление физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары

7 мая

18.00

Молодежный флешмоб «День Победы»

Место проведения:  Площадь Республики

Ответственные: Отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары

 8 мая

8 мая

10.00

Церемония возложения цветов и венков к братской могиле воинов, умерших в госпиталях от ран

Место проведения:  Братская могила  воинов, умерших  от ран в госпиталях г. Чебоксары

Ответственные: Администрация Ленинского района г. Чебоксары

8 мая

10.00 — 12.00

Военно-патриотический парад дошколят  и юнармейских отделений

Место проведения:Красная площадь

Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары

8 мая

11.00

Церемония возложения цветов к Монументу Славы руководством, сотрудниками, ветеранами и кадетами МВД по Чувашской Республике

Место проведения:  Мемориальный комплекс «Победа»

Ответственные:   МВД по Чувашской Республике

8 мая

12.00-15.00

«Салют Победы» —  детский патриотический фестиваль

Место проведения:Красная площадь

Ответственные: Управление образования администрации г. Чебоксары

8 мая

18.00

Всероссийский флешмоб «День Победы»

Место проведения: Красная площадь

Ответственные:  Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

8 мая

18.00-21.00

«Победа одна на всех» — молодежный патриотический проект

Место проведения: Красная площадь

Ответственные:  Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая

9 мая

10.00

Торжественная церемония возложения цветов к Монументу Славы

Место проведения:  Мемориальный комплекс «Победа»

Ответственные:  Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая

10.00

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

Место проведения: пос. Сосновка (Заволжье)

Ответственные: Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары

9 мая

12.00

Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Место проведения: Красная площадь

Ответственные:  Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая

12.20

Торжественное прохождение сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники

Место проведения: Красная площадь

Ответственные:   Военный комиссариат Чувашской Республики, управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая

12.00

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

Место проведения: Сквер Национальной библиотеки Чувашской Республики — пр. Ленина — ул. К.Маркса — ул. К.Воробьевых — Президентский б-р — Красная площадь

Ответственные: Координатор акции в г. Чебоксары Оксана Ачкасова, управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая

13.00

Всероссийская акция «Вальс Победы»

Место проведения:Мемориальный комплекс «Победа»

Ответственные:  Отдел молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары, танцевальная студия «Ритм»

9 мая

15.30

«Победный Май» — праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы

Место проведения:  Красная площадь

Ответственные:  Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая

20.00

«Летопись Победы» — театрализованный концерт

Место проведения:  Красная площадь

Ответственные:  Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

9 мая

22.00

«Салют Победы», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Место проведения:  Красная площадь

Ответственные:  Управление культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары

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