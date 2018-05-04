Быть ли центру Чебоксар многоэтажным?

Мнения чиновников и архитекторов разделились

Буря страстей и самых разных оценок — от категоричных «Почему именно в этом месте?» и «Здание поглотит весь исторический центр города» до одобрительных «Реновация неизбежна» и «Чебоксарам не нужно бояться высоты» — звучали на недавнем градсовете в городской администрации. Архитекторы, чиновники и инвесторы в очередной раз решали, быть или не быть 28-этажному многофункциональному комплексу в центре чувашской столицы.

Обсуждениям проекта гигантской высотки по улице К. Маркса пошел уже третий год, но до сих пор решение, которое устраивало бы всех, не найдено.

Заказчик проекта — ООО «ПСК Содружество-1» — не оставляет попыток получить разрешение на строительство. Оно и понятно — здание еще не построено, а в него уже вложены большие деньги: один лишь земельный участок под строительство обошелся в сто миллионов рублей. Однако городские власти непреклонны: смущает и высота будущего комплекса, и его «тяжеловесность». На относительно небольшом пятачке земли заказчик намерен «утоптать» огромные по строительным меркам объемы.

— Это здание в центре Чебоксар, безусловно, изменит облик города. И изменит в лучшую сторону, — считает Юрий Шилов, генеральный директор компании-заказчика. — В ближайшее время городу придется думать над реконструкцией центра, в основном застроенного «хрущевками», а этот объект мог бы стать отправной точкой перемен.

И в качестве примера привел опыт городов-соседей, которые «не боятся» высотной застройки в центре. В пользу высоток высказался и проектировщик многофункционального комплекса Сергей Лукиянов. «Сейчас города растут ввысь, это тренд», — заметил архитектор и добавил, что высотные доминанты издревле были свойственны Чебоксарам. Вспомнить хотя бы многочисленные церкви, которые отовсюду возвышались в старинном городке. «Кстати, я не считаю это здание высотным, — неожиданно отметил также он. — С учетом того, что оно переменной этажности, в среднем высота здания — 14,3 этажа».

Неоднозначна будущая стройка и с точки зрения исторического окружения. Многоэтажку планируют возвести в непосредственной близости от целого ряда памятников культурного наследия прошлого. Так, через дорогу располагается историческое здание ФСБ, представляют интерес и некоторые жилые дома по проспекту Ленина и улице Карла Маркса…

— Сейчас охранные зоны этих объектов проходят экспертизу. Поэтому, пока они не утверждены, говорить о каком-либо строительстве не приходится, — взял слово заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Анатолий Тимофеев. Он предложил доработать проект и ограничить этажность, чтобы высотное здание визуально не «поглотило» ближайшие объекты культурного наследия. Только так, подчеркнул Анатолий Тимофеев, есть шансы хоть как-то сохранить историческую застройку в Чебоксарах, от которой и так остались одни крохи.

— Охранять ведь надо не только здание, но и всю историческую среду, — вступился и Александр Исаев, доцент кафедры архитектуры и дизайна среды ЧГУ имени И.Н. Ульянова. — Посмотрите, что сейчас происходит в городе? Мы постоянно эту среду разрушаем. Есть немало примеров, когда возникают совершенно непонятные, ничем необоснованные здания… Надо начинать от общего — с концепции, проекта исторической зоны. У нас же ничего этого нет. Поэтому это здание и не вписывается. Оно разрушает все вокруг и своей высотой, и своей архитектурой. Никто не против высотных зданий. Но почему здесь? Понятно, что место хорошее, смачное…

Вопросы к зданию нашлись и у пожарных. «Как будете проводить тушение пожара и спасательные работы?» — поинтересовался начальник отдела Главного управления МЧС России по Чувашии Александр Тихонов. Отметив, что на сегодняшний день практика с пожарной безопасностью в высотных зданиях сложилась не самая хорошая (в качестве примера привел трудности с тушением горевшей башни «Федерация» в Москве), он сообщил, что спецтехники для работы на такой высоте в городском гарнизоне нет. Кроме того, выяснилось, что «пожарные» документы проекта датированы 2015 годом — именно тогда была завершена разработка проекта. «Нормативы не поменялись за три года?» — спросили из зала. «Нет. Но если к тому времени, как получим разрешение, они поменяются, мы проведем экспертизу, как положено», — заявили разработчики.

Заместитель главы Чебоксар Николай Владимиров обратил внимание на высокую плотность будущего комплекса — на площади 1,6 га застройщик собирается «сажать» объект площадью 64 тыс. кв. метров. «По нормам этот показатель должен составлять порядка 15-17 тыс. кв. метров на 1 га, — уточнил главный архитектор города Вениамин Мамуткин. — Конечно, застройщик стремится получить максимум со своего земельного участка. Но есть и интерес жителей. Проект в данном случае реализовывать опасно. Необходимо его пересмотреть. Внедрение в историческую часть города должно быть гармоничным. Это сложно, возможны ошибки, поэтому нужно проработать этот вопрос более тщательно».

Еще одна «больная» точка будущей высотки — транспортный вопрос. По замыслу проектировщиков, у дома на улице Карла Маркса будет более 600 парковочных мест. Нетрудно догадаться, предположили участники градсовета, какой там будет поток автомобилей. Проехать по бульвару Электроаппаратчиков, а именно эта улица рассматривается в качестве одной из транспортных артерий высотки, достаточно непросто и сейчас. А в будущем здесь может произойти настоящий транспортный коллапс, считают специалисты. «Нужно скрупулезно подойти к этому вопросу, чтобы не было пробок в центре города. Иначе строение изо дня в день будет только раздражать. А исправить положение будет невозможно», — высказался один из экспертов.

Градсовет затянулся почти на три часа. Многие согласились, что будущий объект затрагивает разные интересы, поэтому и точки зрения расходятся. Как сообщил заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов, после утверждения проекта охранных зон (этот документ сейчас рассматривается в Минкультуры России) к обсуждению высотки архитекторы еще вернутся. Тогда и станет понятно, какая именно застройка возможна на этой территории.

Фото cap.ru

Такая высотка может вырасти напротив Дома торговли.

МНЕНИЯ

ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ, председатель Союза архитекторов Чувашии:

— Место чрезвычайно интересное. Наверное, поэтому столько страстей. С точки зрения архитектуры, комплекс «тяжеловат». Меня не столько высота смущает, сколько тяжеловесность объема. У Чебоксар есть начало островерхое и его надо продолжать, но делать это более красиво.

РАДИЙ КАРИМОВ, архитектор:

— В вопросах охраны объектов культурного наследия мы сами себе создаем препятствия в развитии города. Вспомните развалившийся дом на улице Петрова. Придет время, и другие дома в центре города постигнет та же участь, а у нас нового ничего нет. Не останемся ли среди руин?

ВЛАДИМИР ЦЫПЛЕНКОВ, архитектор:

— Внедрение нового строительства в центральную часть города уже произошло, это свершившийся факт. Построены 17-этажное здание рядом с Домом торговли, здание МВД, жилой дом напротив стройфака… Что же касается транспортной схемы, именно такая застройка и заставляет ее развиваться. Будут найдены пути, эта проблема именно так и решается.

опрос

Нужна ли высотная застройка в Чебоксарах?

Поделиться мнением можно в комментариях