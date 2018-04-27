Возгорание в «Доме мод» оперативно ликвидировано

В четверг вечером, 26 апреля,из-за повалившего из пристроя торгового центра «Дом мод» в Чебоксарах белого густого дыма из здания пришлось эвакуировать около 300 человек.

Как сообщают в Главном управлении МЧС по Чувашии, сообщение о возгорании в торговом центре поступило в службу спасения в 19:37, а уже через четыре минуты на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты. Как стало известно, пламя вспыхнуло в системе вентиляции в одном из частных кафе, расположенном на первом этаже в пристрое торгового центра. Последствия возгорания удалось ликвидировать в считанные минуты. По предварительной версии, к пожару могла привести неисправность дымовой трубы.

В торговом центре пришлось срочно эвакуировать около 300 человек. К счастью, никто не пострадал.В тушении сотрудники МЧС задействовали 13 единиц основной и специальной техники, 35 человек личного состава.

О ситуации в тот же вечер было оперативно доложено Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Руководитель региона потребовал принять все необходимые меры и обеспечить безопасность людей, разобраться в причинах возникновения пожара.

Добавим, во время недавних проверок торговых центров в «Доме мод» было выявлено 39 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе неисправность системы пожарной сигнализации и системы оповещения,изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта.