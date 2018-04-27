Вахта памяти у штурмового флага

В почетный караул заступили школьники Чувашии

Шесть копий легендарного знамени — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного в мае 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, переданы на днях школам Чувашии. Так в преддверии 9 Мая в республике началась ежегодная всероссийская акция «Часовой у Знамени Победы».

Благодаря ей школьники получат возможность ближе познакомиться с символом Победы, соприкоснуться с историей Великой Отечественной войны, рассказали в Общественной палате Чувашии, которая вот уже несколько лет проводит эту акцию в республике. Копии боевого флага торжественно пронесут по центральным улицам городов и районов, в образовательных учреждениях организуют несение почетной караульной службы у прославленного стяга. Заметим, дубликаты выдаются лишь на время акции, однако, по словам общественников, рассматривается предложение сделать их переходящими знаменами, которыми будут награждаться школы-победители военно-патриотических игр «Зарница» и «Орленок».

Но есть еще и седьмое знамя, которое хранится в Детской полицейской академии. С него-то и началась история проведения акции в республике.

— Впервые она прошла в Чебоксарах в 2015 году, когда военкомат Чувашии передал нам копию Знамени Победы, — напомнил корреспонденту «СЧ» перед началом торжественного открытия акции в мраморном зале Дворца детского (юношеского) творчества начальник Детской полицейской академии, полковник полиции Сергей Чехов. — С тех пор флаг покидает стены академии только в особых случаях. Например, 8 мая наши воспитанники будут выступать с ним на параде дошколят и юнармейских отделений на Красной площади в Чебоксарах. И на следующий день знаменная группа академии возглавит «коробку» наших курсантов во время большого парада сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники.

Честь нести копию знаменитого штурмового флага в этом году выпала ученику новочебоксарской школы № 17, слушателю третьего курса полицейской академии Дмитрию Васильеву. «Мы много тренировались, оттачивали каждый шаг. Это очень волнительно и почетно, потому что на нас смотрят ветераны — настоящие герои», — признался одиннадцатиклассник, мечтающий стать офицером. И заметил, что быть знаменосцем — целая наука, нужно знать, как флаг нести, передавать, не допускать касания пола и постоянно соблюдать равновесие…

«Равнение на знамя!» — скомандовал Сергей Чехов, и знаменная группа курсанта Васильева под вдохновляющий марш «Священной войны» двинулась вперед. За шествием наблюдали Глава республики Михаил Игнатьев, участники Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций, члены Общественной палаты.

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СПРАВКА «СЧ»

8 мая 2011 года в Центральном музее Вооруженных сил РФ был открыт зал «Знамя Победы», в котором разместили точную копию штурмового флага, водруженного над Рейхстагом в 1945 году. Дубликат поместили в стеклянный куб, поддерживаемый металлическими конструкциями в виде направляющих рельсов для снарядов к реактивной установке «Катюша». Настоящее знамя хранится в знаменном фонде, расположенном в подземном помещении музея, в?капсуле из специального стекла, задерживающего ультрафиолет, в ней поддерживается особая среда с соответствующей температурой, освещенностью и влажностью около 60%.

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Дружно чеканя шаг, воспитанники полицейской академии вынесли шесть алых полотнищ. Их ветераны и вручили учащимся кадетских классов чебоксарских школ, Новочебоксарского кадетского лицея имени Героя Советского Союза М.М. Кузнецова, Канашского лицея государственной службы и управления. Преклонив колено и поцеловав знамя, ребята приняли эстафету памяти.

«У нас в России могучая армия с современным вооружением. И этой армией должны управлять знающие, мужественные, храбрые бойцы. Прошу вас, изучайте науки, армейское дело и помните, что именно Красная Армия разбила фашизм», — напутствовал молодежь фронтовик Юрий Петров.

В годы войны он сражался в составе Западного и Первого Белорусского фронтов, участвовал в штурме Кенигсберга. А совсем скоро 93-летний ветеран, удостоенный орденов Отечественной войны I степени и Красной Звезды, поедет в Москву на парад в честь Дня Победы.

«Для участников Великой Отечественной войны важно знать, что молодое поколение помнит о великом подвиге, который совершил каждый ветеран, каждый труженик тыла, жертвуя всем ради своей Отчизны», — подчеркнул Глава Чувашии, обращаясь к юным патриотам, и тепло поблагодарил ветеранов, которые, несмотря на возраст, продолжают участвовать в патриотическом воспитании молодежи.

«В нашей гимназии проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами, и это очень важно, ведь свидетелей той страшной войны осталось не так много, и каждое их слово по-настоящему ценно для нас», — рассказала ученица чебоксарской гимназии № 5 Ирина Степанова.

Ирина несла вахту памяти у Знамени Победы три раза и призналась: это было сложно, потому что приходилось стоять почти без движения два часа. «Но, думая о том, что пришлось вынести моим прадедам, которые участвовали в Великой Отечественной войне и погибли за наше будущее, я готова была стоять и дольше», — призналась девушка. Во время несения вахты памяти у нее родилась мысль написать исследовательскую работу «Почему у меня нет прадедушек?». С ней Ирина выступила на школьной конференции, а потом решила написать целую книгу.

Фото Олега Мальцева

Приняв Знамя Победы из рук ветеранов, школьники признались, что очень гордятся возможностью отдать дань памяти и уважения героям Великой Победы.

МЕЖДУ ТЕМ

Взвод барабанщиц, конные трюки и парашютисты

Всю неделю в Чебоксарах проходили репетиции парада Победы, который состоится 9 Мая в полдень на Красной площади. Перед Чувашским драмтеатром под аккомпанемент военного оркестра воинской части 3997 маршировали школьники, кадеты, сотрудники силовых министерств и ведомств, проехала военная техника.

Как сообщили в Управлении культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, всего участников парада будет около 1200 человек. По площади промаршируют 19 парадных расчетов, проедут 50 единиц техники и 12 орудий. Кроме сводного полка Чебоксарского гарнизона в строю пройдут юные патриоты: воспитанники кадетской школы № 14, ротная коробка и взвод барабанщиц из Детской полицейской академии, а также члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Репетиция также состоится 3 мая в 14.00, а 7 мая в это же время пройдет генеральный прогон. Ярким дополнением станут выступления казаков станицы «Крестовоздвиженская», которые покажут элементы джигитовки, владение оружием и конные трюки. Свои умения покажут спецподразделения Росгвардии и парашютисты. Завершит парад шествие участников «Бессмертного полка». Подробнее о праздновании Дня Победы в Чебоксарах — на сайте pobeda21.ru.

Фото cap.ru