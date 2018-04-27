Чтобы трагедия не повторилась

Прошли проверки торговых центров

Практически во всех торгово-развлекательных центрах республики и других объектах с массовым пребыванием людей есть нарушения требований пожарной безопасности. К таким выводам пришли эксперты после проведенных недавно проверок в Чувашии в связи с трагедией в Кемерово.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Чувашии Николай Петров на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, в республике в марте — апреле этого года обследовали 178 объектов, на которых выявили 1851 нарушение. Среди наиболее характерных — перепланировка помещений, размещение детских игровых центров выше второго этажа, отделка эвакуационных путей горючими материалами, закрытые или захламленные эвакуационные выходы, нехватка звуковых пожарных сигнализаций.

На 87 объектах специалисты обнаружили неисправную или полностью отсутствующую систему противопожарной защиты. Грешат собственники торговых центров и грубыми нарушениями эксплуатации зданий. Так, после ввода в строй претерпели значительные изменения «МТВ-центр» и «Гранд-Сити». В первом торговом центре, например, было выдано разрешение на 9-этажный административный пристрой, однако, по факту его высота составила 11 этажей. «Гранд-сити» по документам значится как «временное строение ангарного типа». Его должны были разобрать еще в 2010 году, однако он до сих пор продолжает работать.

Представитель МЧС также рассказал, что в ведомстве готовится «черный список» объектов с массовым пребыванием людей. На слайдах, представленных Николаем Петровым, в него предварительно попали, кроме упомянутых «МТВ-центра» и «Гранд-сити», ТЦ «Меридиан», ТЦ «7 холмов», ТЦ «Волжский» в Чебоксарах и развлекательный центр «Кристалл» в Новочебоксарске.

Дополнил картину заместитель прокурора Чувашии Игорь Сахаров. Он доложил, что по результатам проверок вынесено 128 представлений, по фактам правонарушений возбуждено 161 дело. Кроме того, выявлено 20 нарушений, связанных с полным отсутствием пожарной сигнализации, и 74 нарушения, связанных с ее неисправностью. Что же касается двух торговых центров, работавших без разрешения на ввод в эксплуатацию (напомним, это «Кристалл» в Новочебоксарске и «Март» в Шумерле), то прокурорами в суд направлено заявление о приостановлении их деятельности до получения разрешений. Опасения вызывает и одно из помещений торгового центра «Дом мод». Прокуратурой Ленинского района Чебоксар в суд направлено исковое заявление о запрете его эксплуатации.

На ковер в этот день вызвали должностных лиц некоторых торговых центров столицы. Главу Чувашии Михаила Игнатьева интересовало, как в заведениях устраняют выявленные недостатки. С одним из руководителей, генеральным директором ООО «Трейд Кэпитал Партнерс» (ТРЦ «Мадагаскар») Еленой Ворожцовой, у него состоялся весьма серьезный диалог:

— Вы собственник или нанятый менеджер? — поинтересовался Михаил Игнатьев.

— Нанятый менеджер.

— Кто у вас собственник?

— Структура из физлиц, — после небольшой паузы ответила Елена Ворожцова.

— Как их фамилии? Где они находятся?

— В Тольятти.

— Молодцы. Отсюда прибыль высасывают, а случится что — всю ответственность на вас возложат, — заметил Михаил Игнатьев. А затем попросил директора рассказать о принимаемых в торговом центре мерах. Такого поворота событий женщина явно не ожидала.

— У нас докладчик заместитель гендиректора, она сейчас все расскажет, — ответила она.

— Мы спрашиваем у гендиректора, — строго сказал Михаил Игнатьев.

Директору тут же передали бумаги, и она зачитала подготовленный доклад.

«Проверки еще будут. Наша с вами задача — обеспечить безопасность людей. Жесткий административный подход нужен для неукоснительного соблюдения норм и правил пожарной безопасности, — подчеркнул Глава Чувашии, обращаясь к руководителям торговых центров. — В погоне за прибылью нельзя забывать об ответственности за жизнь и здоровье людей. Зарабатывание денег любой ценой приводит к таким трагедиям, как в Кемерово».

На устранение недостатков собственникам зданий отвели срок от 4 до 14 месяцев.