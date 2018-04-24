Чебоксарец взрыв придумал по пьяни

30-летний житель Чебоксар осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве в подъезде жилого дома.

В начале января этого года нетрезвый горожанин, будучи дома, позвонил с мобильного телефона на абонентский номер «112» и сообщил дежурному о заложенной бомбе в лифте жилого дома по проспекту И. Яковлева. Тем самым отвлек силы и средства правоохранительных и других государственных органов от выполнения текущих задач в связи с проверкой поступившего сигнала. В итоге выяснилось, что мужчина передал заведомо ложное сообщение, в чем он позже и признался.

За хулиганство суд приговорил чебоксарца к двум годам ограничения свободы. Как сообщили в прокуратуре республики, в этот период он не должен выезжать за пределы Чебоксар, обязан не менять место жительства и два раза в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.