Шаг первый. Здравствуйте, как дела?

Говорят, что самым нужным языком является английский язык. Некоторые добавят: «И китайский!». Однако, как показывает практика, самый нужный язык тот, который пригодится в жизни.

Окажись Вы в центре Бангкока, конечно, найдутся те, кто поймет и английский, и китайский. Но если Вы, иностранец, заговорите по-тайски, людей, готовых помочь Вам, окажется куда больше. Ну а если в Италии в Болонье Вы заговорите на диалетто локале, приглашение на чашечку эспрессо Вам обеспечено. И это работает везде. Самый нужный язык — язык страны, в которой Вы оказались. А если Вы живете в регионе, где население говорит на своем языке, то его знание не только повысит уважение к Вам, но и даст немалые преимущества.

В рамках нашей рубрики мы попытаемся помочь Вам: 1. Научиться говорить по-чувашски. 2. Узнать много такого о чувашском языке, о чем Вы даже и не подозревали. 3. Дать несколько рекомендаций, как вообще учить любой язык.

Итак, сегодня мы сделаем первый шаг. И если Вы готовы, следуйте за нами.

Начнем с приветствий. Как и в русском языке, сделать это можно по-разному. Самое универсальное сегодня — это «Ыра кун пултар!» (Ыро кун ПУЛдор). Дословно: «Добрый день да будет!». А переводится это как «Здравствуй(те)! Добрый день!».

Также мы можем сказать: «Сывлах сунатап!» (СЫВлох суНАдоп). Или «Здоровья желаю!». Выражение «здравия желаю» в русском языке очень даже специфично, а в чувашском вполне себе нормальное, и переводим это как «Здравствуй(те)!». А ведь и в русском языке речь идет о пожелании здоровья!

В неформальном общении можно сказать: «Салам!». Это приветствие знакомо многим, поскольку оно работает практически во всех исламских и тюркских странах. И это приветствие чуваши заимствовали от своих соседей — от татар.

Ну и, наконец, в старину говорили, а в некоторых регионах и сегодня здороваются: «Аван-и?», то есть «Хорошо? Отлично?». Приветствие через вопрос! Ответ на него обычно такой: «Аванах! Да, отлично». Те, кто учит китайский, наверное, тут же скажут: так это же, как в китайском языке: «Ни хао ма?» (Ты хорошо?). А те, кто понимает во французском, тут же вспомнят французское «?a va?» (Оно идет?).

А теперь спросим: «Как дела? Менле ессем?» (МэньЛЕ эщСЕМ?). Ничего сложного, ес — дело, а аффикс -сем означает множественное число, сравните: телефонсем, компьютерсем, машинасем. Ответить можно так: «Лайах (ЛАЙох) — хорошо, Япах (Ябох) — плохо» или уклончиво «Аптарамасть (АптраМАСТЬ) — нормально, пойдет, Майпен (МайБЕНЬ) — помаленьку». Ну и, конечно же, можно поблагодарить за интерес к нашей персоне, сказав: «Тавтапус (ТавдаПУЩ) или просто Тавах! — Спасибо!».

Для полноты картины сегодня научимся и правильно прощаться. Можно сказать: «Сыва пул!» (СЫво пул) одному человеку и «Сыва пулар!» (СЫво ПУлор), если людей, кому Вы это говорите, два и более. То есть «До свидания!». Правда, у этой формы есть еще одно значение… «Прощай(те)!». Можно еще сказать: «Чипер юл!» (ЧиБЕР юл) или «Чипер юлар!» (ЧиБЕР Юлор) — «Красиво (счастливо) оставаться!». Но здесь есть маленький нюанс… Так скажет человек, который уходит, тому, кто остается. А значит, есть фраза для прощания и «в другую сторону»: «Чипер кай» (ЧиБЕР кай) — одному и «Чипер кайар» (ЧиБЕР КАйор)?— двум и более людям. То есть «Красиво (счастливо) пойти или уехать». Чувствую, заулыбались те, кто владеет турецким! Как в турецком же! Если совсем запутались, скажите просто: «Чипер! (ЧиБЕР) — Пока! Счастливо!».

Ведущий рубрики — Александр Блинов, преподаватель чувашского и иностранных языков