В Чувашии отбирают финалистов чемпионата рабочих профессий

Лучших отправят на Сахалин

В Межрегиональном центре компетенций — Чебоксарском электромеханическом колледже всю неделю кипит напряженная работа. Здесь проходят отборочные соревнования на право участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится в августе этого года в Южно-Сахалинске. Чувашия стала одним из 17 регионов страны, где проводят конкурсный отбор претендентов. Лучших из лучших со всей России у нас выбирают в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и «Электроника» в двух возрастных категориях: «Юниоры. 14-16 лет» и «Взрослые. 16-22 года».

Белые халаты, сосредоточенные лица и полная тишина во время выполнения заданий… Молодые химики и электронщики еще только учатся в школах, лицеях и средних специальных учебных заведениях, но уже практически ничем не уступают в знаниях и умениях своим взрослым коллегам.

В площадке «Электроника», например, участвуют 27 парней из разных уголков страны. За три конкурсных дня молодые люди должны разработать электронное устройство с заданными характеристиками. Причем не просто придумать его «на компьютере», но и собрать своими руками, да так, чтобы оно еще и работало. Задание, считают эксперты, очень сложное, но ребята справляются. «Каждый участник выполняет одно и то же задание. Различие между юниорами и взрослыми лишь в уровне задач, — рассказывает заместитель главного эксперта площадки «Электроника. Юниоры», старший преподаватель Северо-Кавказского федерального университета (Ставропольский край) Алексей Лапин. — Задание разбито на модули. Сначала участники должны продемонстрировать свои знания в разработке схемотехники устройства, затем смакетировать его, запрограммировать и, наконец, собрать непосредственно плату. Таким образом реализовать весь цикл: от идеи устройства до конечного прототипа».

***

Будущее страны

В торжественном открытии отборочных соревнований на право участия в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он отметил, что в России и республике ведется большая работа по подготовке кадров, и напомнил, что при поддержке федерального бюджета в Чувашии совсем недавно открылся Межрегиональный центр компетенций. В его оснащение было вложено более 700 млн рублей. «Сегодня это не просто учебное заведение мирового уровня. Центр компетенций является базой подготовки членов национальной сборной к участию в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills. Здесь готовятся к соревнованиям команды многих регионов России. В эти дни Межрегиональный центр компетенций в рамках отборочного чемпионата соберет вместе лучших из лучших, молодых профессионалов, будущее отечественной экономики», — отметил Михаил Игнатьев.

***

Вместе с ребятами на отборочный этап приехали и эксперты-компатриоты, 71 человек, — так на чемпионате WorldSkills Russia называют тренера, наставника и психолога участника в одном лице. Во время выполнения заданий общаться с подопечным ему строжайше запрещено — могут снять баллы с конкурсанта. В жестких условиях выполняют задания и сами участники. Никаких телефонов, подсказок и разговоров с кем бы то ни было — надеяться можно только на себя. Более того, перед началом соревнований участники и эксперты подписывают своеобразный Кодекс этики движения WorldSkills. Его основные принципы — честность и открытость, равные условия для всех.

Своего рода защитной стеной, отделяющей участников от многочисленных зрителей, желающих посмотреть, как те справляются с заданиями, служит даже звукоизоляционное стекло на площадке. А входить в помещение, где проводятся соревнования, можно лишь с разрешения главного эксперта компетенции.

Впрочем, ребятам некогда даже смотреть по сторонам — они все в работе. У каждого — свое рабочее место, оборудованное по последнему слову техники. По признанию экспертов, на некоторых производствах оборудование бывает слабее, чем в таких центрах компетенций. На видном месте установлен таймер с обратным отсчетом — на каждый конкурсный этап отводится определенное время.

«Ребята проектируют, разрабатывают, собирают, паяют. Это практически готовые специалисты, — комментирует из-за стекла работу молодых людей заместитель главного эксперта на площадке «Электроника» для участников в возрасте 16-22 лет Павел Иванов, руководитель учебного центра МЦК-ЧЭМК. — Уровень подготовки ребят очень высокий. Помимо обычных рабочих профессий, как например монтажник радиоэлектронной аппаратуры, они выполняют серьезную инженерную работу, требующую знаний программирования».

Серьезен и сосредоточен Иван Перепелкин, студент Чебоксарского электромеханического колледжа — в компетенции «Электроника» он единственный представитель республики. А вот на площадке «Лабораторный химический анализ» участвуют сразу два молодых профессионала из Чувашии: это десятиклассница новочебоксарской школы № 14 Надежда Кузьмина и студентка Новочебоксарского химико-механического техникума Виолетта Карпова. Молодых химиков на отборочных соревнованиях заметно больше, чем электронщиков — 43 участника, в основном это девушки, со всей страны.

Конкурсное задание у «лаборантов» тоже непростое. Молодые профессионалы методом рефрактометрии определяют процентное содержание сухих веществ в повидле. Еще одно задание — определить концентрацию раствора гидроксида натрия. Работу школьников и студентов оценивают сертифицированные эксперты WorldSkills.

«На площадке мы следим не только за правильностью выполнения работы, но и за организацией рабочего места — не заставлено ли лишними приборами, нет ли розливов на столе. За все это могут снять ценные баллы», — рассказывает эксперт Ольга Маркина, преподаватель техникума сферы услуг и промышленных технологий из Мордовии.

В пятницу за выход в финал Национального чемпионата WorldSkills Russia поборется юный химик из Новочебоксарска Надежда Кузьмина. Несмотря на юный возраст, рассказывает Маргарита Карамова, преподаватель спецдисциплин Новочебоксарского химико-механического техникума, Надя прекрасно разбирается в химии: «Она занималась дополнительно после уроков и обладает такими навыками, как будто уже прошла практику на производстве».

«Скорее всего, я выберу профессию, связанную с химией, — говорит девушка. — А участие в таких соревнованиях для меня — бесценный опыт. Даже нахождение в этой обстановке закаляет».

Будущий химик-технолог Виолетта Карпова, второкурсница Новочебоксарского химико-механического техникума, тоже настроена на победу. В своих силах она уверена — по ее мнению, задания регионального этапа в декабре прошлого года были даже сложнее, чем нынешние, многое хорошо знакомо ей по занятиям в техникуме. Разве что специальная посуда — колбы и мерные стаканы, с которыми приходится работать участникам отборочного этапа WorldSkills, другие, более современные, чем в техникуме.

Соревнования продлятся до 22 апреля. Как считают эксперты, никто из этих ребят, даже если не выйдет в финал, без работы в будущем точно не останется. А многих, как, например, выпускника ЧЭМК Виктора Никитчука, занявшего 3-е место на V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в прошлом году, работодатели «разбирают» еще со студенческой скамьи.

Фото Олега Мальцева

Молодые профессионалы — это «практически готовые специалисты», считают эксперты чемпионата.

В отборочных соревнованиях участвуют победители региональных чемпионатов рабочих профессий.

***

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

69 молодых профессионалов из более чем 30 регионов России приехали в Чебоксары. Всего же с середины апреля по конец мая отбирать лучших будут по более чем 60 компетенциям в 17 регионах страны. С 12 по 21 мая столица Чувашии станет отборочной площадкой по компетенции «Поварское дело».

В одно время с отборочными соревнованиями WorldSkills Russia на базе Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа проводится отраслевой чемпионат по промышленной автоматике концерна Росэнергоатом. На площадке в Чебоксарах соревнуются специалисты Кольской, Балаковской, Белоярской, Нововоронежской атомных электростанций и предприятия Атомтехэнерго.