Жительница Красноармейского района осуждена за жестокое обращение с малолетней дочерью

Малыши мам не выбирают

Местная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение в отношении 38-летней женщины, которая в ноябре прошлого года на несколько дней забыла о своей полуторагодовалой дочери–инвалиде, нуждающейся в особом уходе.

К примеру, как то днем она пьянствовала со своими знакомыми, и так перебрала, что уснула, оставив дочь без присмотра. А та через незапертую дверь дома выбралась на улицу, без верхней одежды и обуви, где провела около часа при минусовой температуре почти в 9 градусов. Малышку во дворе хозяйства обнаружили соседи, у нее были обморожены ножки, однако мать и не подумала вызвать «скорую». Ребенок избежал тяжких последствий по здоровью только благодаря сотрудникам полиции, работникам органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и своевременно оказанной медицинской помощи.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Красноармейского района. Подсудимая в ходе следствия повинилась, а суд наказал ее штрафом в 5 тысяч рублей. Только будет ли эта мера действенной…

А другую горе-маму из Моргаушского района за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и угрозу убийством ребенку суд приговорил к восьми месяцам ограничения свободы, сообщает прокуратура республики.

Установлено, что 27-летняя женщина, в состоянии алкогольного опьянения, в феврале этого года в ходе ссоры дома со своим старшим 8-летним сыном повалила его на пол и со словами «задушу» сдавила ребенку горло…

С февраля 2016 по март нынешнего года она систематически употребляла спиртные напитки в присутствии троих малолетних сыновей, оставляла их одних дома, не обеспечивала продуктами питания и горячей пищей. Из-за неисправности газового котла дом недостаточно отапливался, по этой причине дети часто болели и по инициативе органа опеки и попечительства неоднократно помещались в медицинское учреждение. В суде женщина признала, что негоже обращалась с детьми, но осознала ли?