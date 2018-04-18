Школа рядом с домом

Она откроется уже в следующем году

В микрорайоне «Волжский-3» в Чебоксарах продолжается строительство школы на 1100 детей. Работы на стройплощадке начались несколько месяцев назад, а 1 сентября 2019 года здесь должен прозвенеть первый звонок на урок.

За тем, как движется стройка, следят не только родители будущих учеников этой школы, но и городские и республиканские чиновники. На днях здесь побывали сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков с командой руководителей профильных управлений городской администрации. Вместе с представителями подрядных и субподрядных организаций они прошлись по стройплощадке и обсудили, укладываются ли строители в срок.

Как сообщил представитель подрядчика, сейчас на объекте одновременно выполняются работы в четырех блоках учебного заведения, задействовано 16 единиц техники и 95 рабочих. В мае строители приступят к кирпичной кладке. Возвести коробку здания они рассчитывают уже к сентябрю этого года.

На выездном совещании проверяющих интересовали и другие рабочие моменты. Речь, в частности, шла о закупке внутренних отделочных материалов и организации парковки у школы. Глава администрации Алексей Ладыков поручил ответственным лицам в течение месяца разобраться с этими вопросами.

Отметим, строительство новых школ ведется по инициативе Президента России Владимира Путина. В рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы на реализацию проекта в этом году поступят субсидии из федерального бюджета в размере 510 млн рублей, в 2019 году — 209 млн рублей. Проект поддержан Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Так, в 2018 году на его реализацию республика выделит около 114 млн рублей, из бюджета Чебоксар направят 35,5 млн рублей.

К слову

Сегодня в школах Чебоксар обучается более 54 тысяч детей, сообщает пресс-служба города. К 2020 году школьников станет уже более 60 тысяч.

фото gcheb.cap.ru

Школа в «Волжском-3» строится по такому же проекту, что и школа в микрорайоне по улице Гладкова в Чебоксарах.