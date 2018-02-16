На информацию о средней цене квадратного метра жилья в Батыревском районе, вышедшую в статье «Потенциал южного «куста» («Советская Чувашия» № 16 от 13 февраля), администрация Батыревского района поясняет:

«Стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в Батыревском районе для разных категорий граждан в рамках программ в 2017 году составила:

— обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках реализации Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» — 28140 рублей;

— обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей в рамках реализации Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений»?— 28140 рублей;

— обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей умерших участников Великой Отечественной войны в рамках федерального Закона «О ветеранах» — 31594 рубля;

— обеспечение жильем инвалидов в рамках федерального Закона «О социальной защите инвалидов» — 31594 рубля.

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья по Батыревскому району составила 28180 рублей. Коммерческая стоимость жилья в 2017 году сложилась в пределах 31000–35000 рублей за один квадратный метр.

Равиль Ямалетдинов, замглавы администрации Батыревского района