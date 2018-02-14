Видео о Чебоксарах участвует в конкурсе «Лучший видеоролик региона России»

Ролик о туризме в Чебоксарах участвует в конкурсе «Лучший видеоролик региона России».

На сайте туристической выставки MITT впервые запущен конкурс «Лучший видеоролик региона России», в котором участвует и город Чебоксары. Конкурс проводится с целью активации интереса аудитории к внутреннему туризму, а также с целью привлечения внимания к темам многонациональности, культурным традициям и событийному туризму. Призываем всех, кто знает и любит город Чебоксары проголосовать за столицу нашей республики.