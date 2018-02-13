Министр внутренних дел по Чувашии пообщался с прессой

За «круглым столом» — об острых темах

Встреча проходила в новом одиннадцатиэтажном административном здании министерства, которое совсем недавно украсило архитектурный ансамбль Чебоксар. Генерал-майор полиции Сергей Неяскин уверил, что и вся близлежащая территория этой весной поменяет облик в лучшую сторону. Как-никак, центр города. А сегодня министр, его заместители и руководители подразделений готовы рассказать об итогах своей работы в истекшем году и ответить на все интересующие журналистов вопросы.

Оперативная обстановка

Сергей Дмитриевич в целом положительно охарактеризовал деятельность министерства в 2017 году. Уровень преступности снизился на 7,5%. Раскрываемость составила 70%, что тоже неплохо. Достигнута лучшая в стране раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе — убийство профессора медицинского факультета Чувашского госуниверситета, отказавшегося поучаствовать в афере с открытием хосписов. Дельцом, склонявшим ученого к этому роду деятельности, оказался ранее судимый гражданин. В ходе следственно–розыскных мероприятий убийца был арестован, дело передано в суд.

В 2017 году задержано 710 разыскиваемых преступников, установлено местонахождение 57 без вести пропавших лиц.

На 22% снизился уровень преступности среди подростков, что очень важно. Возросла результативность в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность 60 участников ОПГ, в том числе группировки, куда входили 4 уроженца Таджикистана и жительница Чувашии. Задержать злоумышленников удалось во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел Пермского края и Республики Удмуртия.

52 тысячи литров контрафактного алкоголя изъято полицейскими в прошлом году. Для его перевозки потребовалось бы 10 грузовиков КамАЗ.

Мошенничество, отметил генерал-майор Неяскин, в последние годы приобрело размах эпидемии. Хищения совершаются с использованием сети Интернет, мобильных средств связи. Нечистые на руку люди используют все новые технические средства, включая систему электронных платежей. И тут не важны расстояния, преступник и потерпевший могут находиться за тысячи километров друг от друга. Для расследования таких дел МВД по Чувашии были командированы 54 сотрудника в 14 регионов страны. Причем среди телефонных мошенников были и те, кто вел свой коварный промысел отбывая срок на зоне за ранее совершенные преступления.

К сожалению, люди еще мало знают об этом явлении. А потому средствам массовой информации генерал–майор Неяскин отводит здесь особую роль. Нужно предупреждать граждан о существующей опасности. Сергей Дмитриевич отметил, что он и его подчиненные внимательно следят за прессой и удовлетворены тем, что публикации о борьбе с преступностью на страницах газеты «Советская Чувашия», например, носят системный характер.

От общего к частному

Ответы на вопросы журналистов дополнили итоговую картину. Вот каким был комментарий министра к проводимому сокращению личного состава УГИБДД МВД по Чувашии.

Продолжено формирование АПК «Безопасный город».

— Сокращению подлежат 66 сотрудников, но в управлении оставались свободными 27 вакансий, а 19 человек, находившихся в пенсионном возрасте, ушли на заслуженный отдых. Остальные сотрудники будут трудоустроены в других службах министерства. На обеспечение безопасности дорожного движения сокращение личного состава УГИБДД сказаться не должно. У нас все больше становится камер фото- и видеофиксации. Это дисциплинирует водителей. В 2017 году снизилось количество ДТП, сократилось число погибших и раненых.

Был задан вопрос и относительно 13-летней девочки, пропавшей в Шумерлинском районе. На поиски подростка, разъяснил министр, были подняты по тревоге стражи порядка из Нижегородской области и волонтеры на снегоходах. Обследованы заброшенные дома, лес, задействованы интернет-ресурсы, местное телевидение. К счастью, через день на улице «потеряшку» обнаружил полицейский. Причем неподалеку от дома, где она проживала. Свое отсутствие она объяснила тем, что хотела насолить родителям, которые ее поругали…

В местах массового пребывания граждан функционирует 10231 камера видеонаблюдения. С их помощью в 2017 году было выявлено 138 преступлений и 1667 административных правонарушений.

Зашла речь и о техническом оснащении полиции. Кроме строительства двух административных зданий в Чебоксарах, при поддержке Главы Чувашии Михаила Игнатьева полицейские получили в собственность 15 новых помещений для размещения участковых отделов полиции в муниципалитетах республики. А в уже имеющихся пунктах провели капитальный ремонт.

В 2017 году введено в строй здание миграционного центра, лаборатория ДНК, оснащенная самым современным оборудованием. Сегодня она лучшая в России. Совместно с администрацией Чебоксар МВД по Чувашии приобрело два беспилотника. Автопарк в 2017 году пополнился 64 автомобилями.

Министр отметил и то, что Чувашия вошла в число пилотных регионов, которым выделят дополнительные средства на развитие материально-технической базы в 2018 году.

Виктор Петров