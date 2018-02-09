Чебоксарская новостройка попала в число самых дорогих в России

Пентхаус с видом на волну

Аналитики одного из сайтов, занимающихся недвижимостью, провели ценовой анализ квартир и апартаментов по всем регионам России, выбирая самые дорогие. В число таковых попала и чебоксарская новостройка.

Открывает список жилой комплекс в Москве, где огромный двухуровневый пентхаус стоит более полутора миллиардов рублей. За Белокаменной следует Санкт-Петербург с пентхаусом по цене свыше полумиллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Крым, там квартира в элитном жилом комплексе обойдется почти в 8 раз дешевле, чем в Питере.

В топе со своими новостройками фигурируют Краснодарский и Приморский края, Ростовская, Новосибирская и Липецкая области. Из наших соседей по ПФО?— Нижний Новгород с пентхаусом за 50 с лишним миллионов рублей и Татарстан с квартирой за 30 с лишним.

По сравнению с вышеперечисленными попавшая в список квартира в Чебоксарах обойдется «всего» в 18,5 миллиона рублей. Но вот по цене за квадратный метр она не самая дешевая из аналогичных. Так, в Волгограде, судя по информации того же сайта, можно купить элитную квартиру гораздо большей площади, потому что там «квадрат» оценен на 5 тысяч меньше, чем в чебоксарской «рекордсменке».

Аналитики отметили любопытную закономерность: большая часть дорогого жилья оказалась возле естественных водоемов. Зачастую на первой береговой линии или в худшем случае на расстоянии, с которого хозяева самых дорогих квартир смогут любоваться рекой или озером.