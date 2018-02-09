Если квартиру купили в рассрочку

Ипотечного обременения не избежать

Я продал квартиру в 2010 году. Деньги получил за нее полностью. Буквально на днях мне звонит новый хозяин квартиры и говорит, что я должен с ним сходить в МФЦ и снять обременение. Ничего не понимаю. Причем здесь я, и что за обременение?

С уважением Максим Григорьев, Чебоксары

— Такие случаи в практике Управления Росреестра по Чувашии не единичные, — пояснила начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Ольга Николаева. — При совершении сделки купли-продажи продавец и покупатель подписывают договор, в котором предусмотрено условие о расчете между сторонами в течение определенного времени, то есть квартира приобретается покупателем с рассрочкой платежа. Например, расчет между продавцом и покупателем будет произведен через 10 дней после государственной регистрации права последнего.

Таким образом, если продавец и покупатель договорились между собой о продаже жилья в рассрочку, то возникает ипотека в силу закона в пользу продавца. При этом покупатель будет являться залогодателем, а продавец — залогодержателем. Есть одно исключение из этого правила, когда стороны в договоре специально указали, что ипотека в силу закона возникать не будет.

— Если такого особого условия в договоре нет, а лишь рассрочка платежа?

— Тогда в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена запись об ипотеке в силу закона на основании заявления залогодателя или залогодержателя. После чего покупатель получает выписку о государственной регистрации права, в которой в графе «существующие ограничения (обременения) права» будет указано «ипотека в силу закона».

— Как же снять ипотеку?

— Запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней с момента поступления в управление совместного заявления залогодателя и залогодержателя либо решения суда о прекращении ипотеки. Таким образом, после полного расчета между продавцом и покупателем стороны договора должны обратиться в МФЦ с совместным заявлением о погашении записи об ипотеке. Лучше это сделать сразу.

— А если не получится найти прежнего владельца квартиры или он уже не заинтересован брать на себя дополнительные хлопоты?

— Если прежний владелец «пропал», снять обременение можно только в судебном порядке. Не избежать суда, если с продавцом полностью рассчитались, и ему уже неинтересно тратить время на совместное заявление в пользу покупателя. Покупатель может через суд потребовать от продавца погашения в ЕГРН регистрационной записи об ипотеке. Запись о прекращении ипотеки в указанном реестре будет внесена только на основании заявления с приложением судебного акта.

Кстати, очень часто в управление поступают письма граждан с просьбой снять или погасить такую ипотеку с приложением документов о произведенном расчете. Однако законодательством не предусмотрено погашение записи об ипотеке на основании обычного письма и документов о расчете. К тому же заявление о прекращении обременения в виде ипотеки представляется заявителем лично или через почту с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. При этом подлинность подписи заявителей на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.