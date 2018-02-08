От протезов до «акульего хвоста». Интервью с ректором ЧГУ

Ректор ЧГУ Андрей Александров: о сложных вещах простым языком

«Вам говорит о чем-нибудь такое название «Синтез, модификация и оптические свойства новых донорно-акцепторных хромофоров пиридинового ряда, содержащих акцепторный бутадиентрикарбонитрильный фрагмент?» — прищурив глаз, спросил в лоб ректор ЧГУ.

Чувствуя, что меня застали врасплох, пришлось срочно призвать на помощь все свои интеллектуальные способности. Но после разбора в голове первой пятерки слов сдалась. — Вот и я смутно себе представляю, — утешил Андрей Юрьевич. — А если скажу по-другому: ученые республики проводят важнейшие исследования, с помощью которых можно получить уникальное энергоемкое покрытие для солнечных батарей?

— А это уже интересно! Не знала об этом!

— Теперь вы понимаете, как важно говорить с людьми о науке понятным языком, — объяснил весьма неординарное начало предстоящей беседы о науке Андрей Александров и, в общем-то, задал тон всему интервью.

— Это одна из последних научных разработок ваших сотрудников?

— Да, научный руководитель проекта — кандидат химических наук, доцент кафедры органической и фармацевтической химии ЧГУ Олег Ершов. И, между прочим, исследование поддержано ведущим грантодержателем — Российским научным фондом, выделившим на его реализацию 18 млн рублей. Или вот еще проект, разработанный под руководством декана химико-фармацевтического факультета Олега Насакина, получил мега-грант в 22,5 млн рублей. Название работы «Органические тетракарбонитрилы — универсальные исходные соединения и новый фармакофор в синтезе лекарств» человеку несведущему мало о чем скажет. А вот то, что это исследование поможет в создании противораковых лекарств — говорит о многом. Кстати, предварительные испытания уже подтвердили противораковые свойства новых соединений.

— Химфак выдает на-гора?

— Надо отдать химикам должное — по количеству грантов «на душу» преподавателей, полученных за последние пять лет, химико-фармацевтический факультет занимает одно из ведущих мест среди факультетов крупнейших вузов России. Радует, что в команде грантополучателей много молодежи — Иван Бардасов, Михаил Беликов, Анастасия Алексеева, Олег Ершов и другие. Ребята (конечно, все они уже имеют ученые степени) видят перспективы, осознают, что наукой можно хорошо зарабатывать.

861 профессор и преподаватель, в том числе 108 докторов наук и 495 кандидатов наук входят в состав научно-педагогического коллектива университета.

— Об университете говорят как о синтезе образования и науки, на каком этапе начинается вовлечение студентов в научную деятельность?

— Вообще вуз ставит смелую задачу — готовить специалистов, которые будут не только успешно чувствовать себя в профессии, но и станут лидерами отрасли, способными продвигать свои инициативы. И наука здесь один из важнейших инструментов, который помогает достичь этих целей. Ежегодно более 3 тысяч студентов участвуют в апрельской Неделе науки. Это давняя традиция ЧГУ, когда обучающиеся готовят свою исследовательскую работу, а иногда и зрелый проект в той или иной секции. По результатам конференции победители обязательно поощряются денежными премиями и экскурсионными поездками.

— Но не многие из них станут учеными…

— Такая задача и не стоит. Это больше своеобразная площадка, где можно проявить себя, выступить с научной идеей, установить контакт с будущим наставником по дипломной работе, а в перспективе и диссертации. Впрочем, и для нас это неплохая возможность приметить потенциальных «звездочек науки».

— Серьезная научная работа невозможна без хороших лабораторий?

— Для того, чтобы проводить глубокие исследования мало бумаги, ручки, доски и мела, необходима основательная научно-лабораторная база. Тут мы идем по пути интеграции с нашими стратегическими партнерами. Часть исследовательских центров, лабораторий формируется на площадках организаций, часть — в университете. С одной стороны — мы готовим профессиональные кадры, с другой — у нас есть возможность проводить совместные научные исследования и разработки.

23 проблемные и отраслевые научно-исследовательские лаборатории, 93 кафедры, 15 студенческих конструкторских бюро действуют в вузе.

— Есть примеры?

— Скажем, год назад совместно с производственным объединением имени В.И. Чапаева и учеными Казанского национального исследовательского технологического университета мы стали победителями федерального конкурса. В течение трех лет предстоит интереснейшая работа по созданию высокопрочных резин как уплотнительных элементов для нефтегазодобывающей промышленности — таких, которые способны выдержать аномально низкие температуры.

— После того, как проекты реализуются, какова их дальнейшая судьба, они востребованы?

— Не все так просто. Очень сложное в науке — применить результаты фундаментальных исследований к конкретной технологии. Тут нужны усилия не только ученых, но и тех, кто продвигает этот продукт. Нередко на первых порах какая-то разработка кажется экономически невыгодной. Но проходят годы, и она становится как никогда актуальной. Вот и Нобелевские премии, бывает, присуждаются через 30-40 лет после сделанного открытия, так что всему свое время.

— Но ведь есть научные продукты, которые сразу уходят в производство?

— И немало. В прошлом году в университете командой ученых под руководством талантливого инженера Петра Васильева, руководителя одной из наших лабораторий, создана уникальная установка для сварки трением с перемешиванием. Преимуществ у нее масса — увеличивается скорость сварки, отсутствуют вредные выбросы в атмосферу, нет светового излучения, сварным швом соединяются разнородные металлические сплавы. Установка уже применяется для изготовления оболочек цистерн на предприятии «Сеспель».

Есть интересная работа по созданию углеродного наноматериала, которая, уверен, тоже получит широкое применение. Например, эндопротез с таким покрытием обладает абсолютной биосовместимостью и более того, бактерицидными и бактериостатическими свойствами, что позволит добиться минимизации осложнений после операций, особенно в военно-полевых условиях. Исследования проводятся совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, Смоленским государственным медицинским университетом, белорусскими научными учреждениями, чебоксарским Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

— В последнее время практикуется приглашение на работу в вуз специалистов из других регионов. Не проще ли растить своих научных сотрудников?

— А мы и растим, и вкладываем в это большие средства. В прошлом году ЧГУ принял Программу развития университета на 5 лет, бюджет которой составляет около миллиарда рублей. В рамках стратегии запущена подпрограмма поддержки молодых ученых «Молодой доктор наук», третий год реализуется ее аналог «Молодой кандидат наук». Мы снижаем для молодежи учебную нагрузку, оплачиваем научные командировки, участие в конференциях всероссийского и международного уровней, платим повышенный оклад…

— Имена молодых ученых слышатся чаще.

— Отдача видна — ребята стараются. Только месяц назад обладателями гранта Президента России для молодых ученых стали Сергей Федосеев и Константин Липин. Разработка Сергея может применяться в производстве более эффективных противотуберкулезных препаратов. Проект Константина посвящен получению веществ, которые помогут существенно замедлить обесцвечивание красителей в тканях и других материалах.

Более 200 млн рублей грантовой поддержки получил Чувашский госуниверситет за последние три года.

— Уверена, представительницы прекрасного пола будут благодарны. Кстати, девушки среди ученых редкость?

— Не сказал бы. Одним из 150 победителей Федерального конкурса по разработке новых технологий «Старт» стала наша девушка — Светлана Васильева. Светлана предложила использовать экологически безопасное и дешевое таловое масло (продукт переработки целлюлозы) в производстве пенополиуретана — того, что мы обычно применяем в отделке квартир.

— Думая о том, как выглядит деятель науки, сразу вспоминаешь образ Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». А каков современный молодой ученый?

— Это человек, обладающий большими возможностями, в его распоряжении огромная база данных. Научные сотрудники ЧГУ талантливы во всем. Они и поют, и танцуют, и участвуют в спортивных мероприятиях. Большинство из них успешно сдают нормы ГТО. Наши молодые ученые — интересные личности и замечательные собеседники.

— Уверена, им есть с кого брать пример.

— Вы правы, сегодня многие мэтры науки, работающие в университете на протяжении полувека, не сдают своих позиций и являются пионерами многих направлений. Они формируют свою команду, научную школу, группу последователей. Например, ведущему специалисту в области механики, профессору Алексею Терентьеву за 80 лет, а он глубокой осенью вместе со своими воспитанниками проводит на Кокшаге испытания гидроэнергетической установки — «акульего хвоста». Алексей Григорьевич уверен, что за энергией волн, ветра — будущее. И таких энтузиастов в университете — целая плеяда. Недаром говорят — наука дает человеку вторую молодость!

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ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Интерес рождается в школе

— Сейчас много говорят об интеграции школы в вуз, о необходимости стимулирования интереса детей к высоким технологиям и инновациям говорилось и в Послании Главы Чувашской Республики. Как планируется реализовывать совместный с Минобразования Чувашии проект «Наука в школу»?

— Нам хотелось бы потенциал вуза направить на поддержку таких направлений как физика, химия, биология. Считаю это стратегически верным вектором развития образования в регионе. Сегодня в бюджете республики заложено 42 млн рублей на закупку необходимого учебно-лабораторного оборудования для 11 пилотных школ. Методом дистанционного обучения преподаватели вуза будут проводить онлайн-занятия для учащихся. В перспективе в проект войдут 85 общеобразовательных учреждений республики. Наша задача — еще в школе зародить искорку интереса к науке, исследованиям, открытиям нового.

Фото пресс-службы ЧГУ

И в прежние годы и сейчас молодые ученые ЧГУ бок о бок работают с мэтрами науки.