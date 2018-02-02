Дорога к «электронной школе»

Педагоги Чебоксар и Москвы строят ее вместе

Московская школа № 1191 и чебоксарский лицей № 4 подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается, что два учебных заведения будут совместно участвовать в проекте «Российская электронная школа», обмениваться опытом по части дополнительного образования и многое другое.

В рамках подписания соглашения на базе гимназии № 5 состоялся круглый стол, где активно выступили депутат Госдумы Алена Аршинова, начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров, гость из Москвы — директор школы № 1191 Николай Юренко и члены Совета директоров школ.

На встрече Николай Юренко подробно рассказал своим чебоксарским коллегам, как он видит взаимодействие в образовании. К слову сказать, прежде чем возглавить школу, Николай Александрович долгое время проработал в Департаменте образования города Москвы в качестве заместителя руководителя. «Когда я перешел в школу, то обещал жене, что буду раньше возвращаться домой, но пока не получается», — не без юмора заметил он.

А если говорить серьезно, то во время круглого стола педагоги и гости затронули немало важных тем. Как будут воплощаться проекты общего, дополнительного и профессионального образования, как нужно проводить работу по подготовке педагогов, как создать для детей безопасную среду в школе и многое другое.

По словам Алены Аршиновой, заключенное соглашение будет полезно обеим сторонам:

— Образование в нашей республике и в Чебоксарах является одной из признанных качественных региональных систем, где используются передовые технологии, причем на базе классического стандартного подхода, которое дает подготовленных, умных детей, готовых к взрослой жизни, поступающих в лучшие вузы страны и способных реализовать себя.

Лицей № 4 стал первым учебным заведением в Чебоксарах, заключившим соглашение с московской школой. Это стало логическим продолжением совместной работы после того, как в ноябре прошлого года было подписано соглашение между Департаментом образования города Москвы и управлением образования администрации Чебоксар. А судя по активности педагогов, многие руководители школ также призадумались о том, какие открываются перспективы для улучшения качества образования.

Справка «СЧ»

«Российская электронная школа» — информационно-образовательный портал, в основе которого интерактивные уроки по всем школьным предметам. Идея была поддержана Президентом России Владимиром Путиным. На портале размещены видеоуроки лучших педагогов из всех регионов России, победителей конкурсов «Учитель года», обладателей правительственных наград.

Фото Родиона Калинкина

Директор московской школы Николай Юренко (справа) готов поделиться секретами профессионального образования.