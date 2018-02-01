Студента из Новочебоксарска «закадрили» по Интернету

Обмениваясь «пикантными» фотографиями в соцсетях, будьте готовы к тому, что придется «выкупать» их обратно…

Житель Новочебоксарска познакомился в Интернете с девушкой по имени Инна. Завязалась переписка, в ходе которой молодые люди стали общаться на все более и более откровенные темы. Сначала они обменялись друг с другом обычными фотографиями с «лицами», а потом дело дошло и до других частей тела.

Как только студент отослал последнее интимное фото, от «Инны» пришло сообщение: «Ты попался, все кадры сохранены и будут отправлены твоим друзьям». За сохранение «тайны переписки» девушка (или мужчина, который общался под ее «ником») попросила денежное вознаграждение. Бедный студент был готов заплатить не более пятисот рублей, что, конечно, не устроило шантажиста. В итоге кое-кто из друзей новочебоксарца получил-таки злополучные кадры, не предназначенные для их глаз.

Пострадавший обратился в полицию, по факту проводится проверка. Пусть эта история послужит предостережением для других любителей виртуального «интима». Сохраняйте «облико морале», и никакие вымогатели вам будут не страшны…