1 февраля в Чувашии стартует запись в первые классы

В районах и городах Чувашии запись в первые классы стартует 1 февраля. Об этом сообщает министерство образования республики.

До 30 июня будут приниматься заявления в первый класс для зачисления детей, проживающих на закрепленной за каждой образовательной организацией территории.

С 1 июля по 5 сентября можно подавать заявление в школу, вне зависимости от места проживания.

В 2018 году родители (законные представители) могут подать заявление для зачисления как лично в образовательную организацию, так и в электронном виде через Интернет. После этого родителям (законным представителям) необходимо обратиться в школу и принести следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).

В Чебоксарах запись детей в первые классы началась 30 января через Портал образовательных услуг республики.