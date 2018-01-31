Кандидаты в президенты встречаются с доверенными лицами

ЦИК продолжает принимать подписи

Сегодня в Гостином дворе в Москве состоялась встреча кандидата в президенты Владимира Путина с его доверенными лицами на выборах 18 марта 2018 года. Уважительно относиться к конкурентам, к людям с иной точкой зрения, но при этом продвигать свою повестку – такой совет дал своим собеседникам действующий глава государства, сообщает ресурс Vesti.Ru

Путин призвал пока говорить о результатах только тогда, когда они есть, и напомнил народную мудрость: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!»

Любая избирательная кампания делится на несколько этапов, формального и содержательного,приводит портал слова Путина. «Много уже сделано, кое-что не удалось сделать. И вот очень важно нам услышать, как люди оценивают все наши усилия по улучшению ситуации в экономике, в социальной сфере, здравоохранении, образовании, жилищной политике, и так далее, и так далее».

При этом президент признал, что проблем очень много. А потому именно на содержательную часть нужно обратить сейчас особое внимание.

Некоторые кандидаты в президенты сегодня сдавали в Центризбирком собранные в свою поддержку подписи, необходимые для регистрации на предстоящих в марте президентских выборах. Так, по сообщению «Российской газеты», поступил Сергей Бабурин, кандидат в президенты РФ от «Российского общенародного союза. Папки с подписными листами были упакованы в восемь коробок в цветах черно-желто-белого флага Российской Империи. Представитель избирательного штаба Бабурина, сообщил «РГ», что в них ровно 105 тысяч подписей.

Для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России выдвиженцам от непарламентских политических партий необходимо предоставить в Центризбирком сто тысяч подписей. Закон разрешает сдать пять процентов сверх необходимого количества на случай, если при проверке будет обнаружены недостоверные автографы.

ЦИК проверит по 60 тысяч подписей в поддержку каждого кандидата. Если в них обнаружится пять или более процентов брака, будет сделала вторая выборка в объеме 30 тысяч подписей, говорится на сайте «РГ».

На проверку законом отводится десять дней, затем должно быть принято решение о регистрации кандидатов.

Сегодня подписные листы в ЦИК сдали также Григорий Явлинский («Яблоко») и Борис Титов (Партия роста). Завтра, в последний день приема подписей, в комиссии ждут всех остальных участников кампании, кроме представителей Владимира Путина (они сдали подписи в понедельник), а также Павла Грудинина (КПРФ) и Владимира Жириновского (ЛДПР), которые освобождены от сбора подписей как кандидаты, выдвинутые парламентскими партиями.