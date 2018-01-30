Выбрать кружок в Интернет-каталоге

За последние годы количество детей, получающих дополнительное образование в столице республики, выросло почти в два раза. Уже с 1 февраля определиться с выбором нужного кружка или секции станет гораздо легче – сделать это можно будет на портале «Доступное дополнительное образование».

В каталог единого сервиса войдет информация о трех тысячах кружков и секций Чебоксар, сообщается на сайте города. Чтобы узнать о дополнительных занятиях в нужном образовательном учреждении, достаточно будет воспользоваться специальными фильтрами и выбрать занятия, подходящие ребёнку по возрасту, тематике и графику работы. Здесь же укажут информацию о содержании каждого курса, месте проведения и стоимости, а также контакты образовательных учреждений. Для записи ребенка в кружок или секцию нужно будет отправить электронную заявку со сведениями о нём.

Всего в этом году на дополнительное образование в Чебоксарах будет направлено 506 млн руб.:это зарплата педагогам и развитие домов творчества, финансирование музыкальных и художественных школ, школ искусств, учреждений спорта.

Благодаря бюджетному финансированию более 67 тыс. чебоксарских детей бесплатно посещают 1,6 тыс. кружков и секций. Платно занимаются около 35 тыс. детей.

Фото meshanskiy.caoinform.ru