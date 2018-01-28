28 января выйдет новый выпуск программы «Приложение силы»

28 января в 19:00 в региональном эфире телеканала «Россия 24», 29 января – в 9:00 в региональном эфире телеканала «Россия 1» и 30 января – в 21:00 в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии — новый выпуск программы «Приложение силы».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев и эксперты обсудят состояние жилищной отрасли в республике, реализацию федеральных программ по переселению граждан из аварийного жилфонда, обеспечение безопасности на дорогах. Ведущий программы – известный российский журналист Сергей Ломакин.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в республике отремонтировано 95 км автомобильных дорог. В этом году на ремонт и реконструкцию 143 км автодорог в рамках данного проекта будет направлен 1 млрд 461 млн рублей, в том числе 730 млн из федерального бюджета.

Как оценивают эксперты работу в регионе по указанным направлениям? Видят ли они изменения, которые происходят? Ответы на эти и другие вопросы – в новом выпуске программы.

Подробнее в материалах газеты «Советская Чувашия».