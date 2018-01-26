Без прикрас – о штрафах, неудачах и работе общественников

Нужно говорить и о достижениях, и о недостатках

Стало ли жилье в Чувашии доступным? Можно ли в республике построить миллион квадратных метров за год? И где искать реестр добросовестных застройщиков? Эти и другие прямые и очень любопытные вопросы звучали в студии ГТРК «Чувашия» — здесь на днях записывали программу «Приложение силы», посвященную строительству жилья и дорог.

Главным гостем передачи был Глава Чувашии Михаил Игнатьев, а вел ее известный российский журналист Сергей Ломакин. И значит, у выпуска не оставалось шансов получиться пресным.

Например, в первой части беседы, о жилье, бизнес-консультант в сфере недвижимости Елена Мельниченко рассказала о снижении стоимости квадратного метра в среднем до 40 тыс. рублей, с ростом доступности жилья согласились и другие эксперты. А модератор беседы процитировал Главу республики: «2017 год прошел в условиях снижения покупательского спроса, объем работ по строительству составил по сравнению с 2016 годом 95%». Да, в целом по России отрасль переживает определенные трудности, подтвердил Игнатьев, но привел и несколько положительных примеров из практики нашего региона. Так, за последние годы в Чувашии построено сразу несколько заводов, благодаря которым строители республики обеспечены «своими» материалами на 70%.

Конечно, у региона есть серьезные успехи в строительстве, и это не могло не прозвучать в эфире. Эксперты привели примеры: президент строительно-промышленного холдинга «ЧЕСТР-ГРУПП» Анатолий Леонтьев рассказал о проекте застройки чебоксарского микрорайона «Новый город», одного из самых крупных проектов в стране, а президент ассоциации застройщиков Чувашии Наталья Грядасова — об уникальном опыте расселения из самовольно возведенного жилья и строительства на этом месте микрорайона «Кувшинка». Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Михайлов отчитался о завершении в регионе программы переселения из аварийного жилья. Но одной фразы ведущего — «ощущение лубочной картины» — стало достаточно, чтобы разговор повернул в иное русло. Русло совместного поиска решения проблем (цели, ради которой и создавалась программа «Приложение силы»).

Ломакин еще не раз подталкивал присутствующих к размышлениям: в Москве, мол, жилье эконом-класса стоит 100-150 тыс. рублей за квадратный метр, «так где лучше живут?» Направлял разговор и Михаил Игнатьев, призывая к конкретным ответам. Напомнил, к примеру: «Мы не ответили на вопрос ведущего — почему мы продаем жилье, не построив садика?»…

Разговор со «второй боевой тройкой» экспертов, о дорогах, получился не менее острым. Именно в нем выяснилось, что общественники, оказывается, не только выходят на место, но и изучают проектную документацию (об этом рассказал член регионального штаба ОНФ Илья Васильев), а нерадивых подрядчиков нередко наказывают (о выставленных за год штрафах в 32 миллиона сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов).

«К сожалению, проект мы провалили», — так прямо глава администрации Моргаушского района Ростислав Тимофеев признался в неудачном опыте реализации программы «Безопасные и качественные дороги» на подведомственной ему территории. Здесь пришлось расторгнуть контракт на 33 миллиона рублей с компанией «Партнерхолдинг». Дорога осталась недостроенной.

Впрочем, несмотря на такой пример, Чувашия в числе прочих регионов находится не на самом плохом месте по качеству дорог, отметил Михаил Игнатьев. А член Общественной палаты республики и по совместительству рядовой автомобилист Кирилл Лукин подтвердил: будучи восемь лет за рулем, он подмечает улучшение ситуации на улицах, благодаря расширенным перекресткам и переносу остановок водителям стало легче маневрировать. Этот же гость программы настаивал, что нужно при муниципалитетах создавать общественные советы, которые могли бы оценить те же дороги со стороны, «взглядом непрофессионала».

…Напоследок ведущий пообещал зрителям: тема строительства жилья и дорог остается под контролем передачи «Приложение силы». В студии еще не раз выступят и Михаил Игнатьев, и общественники, и министры.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

В декабре в республике сдали последний долгострой по проспекту 9-й Пятилетки в Чебоксарах. Как сделать так, чтобы не появилось новых обманутых дольщиков, рассуждали в студии.

АНОНС

Новый выпуск «Приложения силы» смотрите 28 января в 19.00 в региональном эфире телеканала «Россия 24», 29 января в 9.00 в региональном эфире телеканала «Россия 1» и 30 января в 21.00 в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии.