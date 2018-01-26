Чебоксары могут получить миллиарды на модернизацию «коммуналки»

Новый банк развития БРИКС (НБР) предварительно одобрил предоставление России кредита на сумму около 300 млн долларов на модернизацию ЖКХ. Эти деньги будут направлены на проект развития водоснабжения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минстрой России.

По предварительным подсчетам, кредитных средств хватит на комплексную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения трех—пяти городов с населением от 120 тыс. до 500 тыс. человек. Ожидается, что соглашение с НБР будет заключено до конца февраля этого года.

Одним из таких городов могут стать Чебоксары. Участие столицы Чувашии в данном проекте обсуждалось в конце ноября прошлого года, во время визита в республику представителей БРИКС и фонда инвестиционных строительных проектов (г. Санкт-Петербург). Вице-президент и операционный директор Нового банка развития г-н Ксиан Жу тогда и сообщил о возможном финансировании проекта пяти городов Поволжья, в том числе Чебоксар.

Как сообщает «Коммерсантъ», для участия в проекте Чебоксары представили предварительный перечень мероприятий, реализация которых оценивается в 7,5 млрд руб. В случае прохождения конкурсного отбора город получит средства на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Данная информация опубликована также на сайте Чебоксарской горадминистрации.