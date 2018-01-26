Житель Чувашии пытался дистанционно похитить около 3 млн

Кошелек не дождался криптовалюты

Перед судом предстанет житель Чебоксар, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным Следственного управления СКР по Чувашии, летом прошлого года 31-летний горожанин при помощи домашнего компьютера пытался дистанционно похитить 50 тысяч долларов США (около 3 млн рублей) у предпринимателя, занимающегося ресторанным бизнесом в одном из российских регионов.

В ходе электронной переписки (специально создал для этого электронную почту) злоумышленник сообщил бизнесмену, что якобы некие третьи лица намереваются его убить. Но за обозначенную сумму он готов представить «будущей жертве» информацию, которая могла бы предотвратить грядущее убийство. При этом чебоксарец требовал конвертировать запрошенные деньги в криптовалюту и перевести на указанный им «биткоин-кошелек». Однако этот кошелек остался пустым, поскольку бизнесмен своевременно обратился в Следственный комитет России. А далее была установлена причастность к преступлению официально безработного чебоксарца. Расследование уголовного дела завершено, рассматривать его будет Калининский районный суд Чебоксар.

Напомним, в декабре прошлого года за незаконное приобретение через интернет-магазин психотропных веществ и наркотических средств, их хранение осужден житель Чебоксар. Примечательно то, что за «товар»