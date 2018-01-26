Итальянский инвестор заинтересован в сотрудничестве с Чувашией

Арматуру выпускают, на очереди — овощи

На днях Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с итальянской делегацией под руководством Стефано Бандекки — собственника римского телематического университета имени Никколо Кузано.

Представителям Апеннинского полуострова хорошо знакома Чувашия. Совместно с руководством республики они собираются реализовать здесь уже второй проект. Первый, инвестором которого выступил телематический университет, — это Чебоксарский арматурный завод. А второй проект относится к сельскохозяйственной отрасли. Как уже сообщала наша газета, еще в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров республики и римским телематическим университетом имени Никколо Кузано в создании тепличного комплекса.

На состоявшейся встрече речь шла о продвижении этого проекта, обозначенного как «Солнечный». На российских просторах инвестор собирается выращивать многие овощные культуры, включая артишоки, цикорий, фенхель. Подавляющее большинство сортов хорошо плодоносит и в открытом грунте. В Чувашии предполагается возделывать огурцы, сладкий перец, цуккини и томаты. (Кстати, некоторые эксперты полагают, что республика больше нуждается не в грунтовых, а в тепличных овощах, потому что большая часть из выращенного в местных тепличных хозяйствах отправляется в другие регионы).

«Мы поэтапно идем в реализации наших проектов. Уверен, что реализуем и этот», — открыл официальную часть встречи Глава Чувашии и выразил готовность оказывать инвесторам всестороннюю поддержку при возникновении трудностей.

Со своей стороны Стефано Бандекки выразил удовлетворение тем, что может осуществлять в Чувашии интересные бизнес-проекты. Он сообщил, что в 2017 году на допуск иностранных сортов к использованию на территории России в ФГБУ «Госсорткомиссия» подано 15 заявок овощных культур. Есть намерение представить уже следующую группу, из 25 сортов.

Но пока решение по допуску для проведения государственных испытаний первой группы Москвой не принято. А ведь дело-то к весне, в феврале пора готовить рассаду некоторых овощей. Удастся ли это в рамках начатого еще в прошлом году проекта?