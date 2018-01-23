Двое жителей Чувашии не дошли до дома в мороз…

На прошлой неделе в следственные органы СУ СКР по Чувашии поступили сообщения о смерти двух жителей республики от общего переохлаждения организма.

Первый случай произошел в Канашском районе. Там в понедельник, 15 января, на окраине деревни Воронцовка в сугробе обнаружили тело 68-летней жительницы деревни Аксарино. Она проживала одна, и о ее местонахождении ничего не было известно с 5 января этого года. Второй человек скончался от переохлаждения в Аликовском районе. В субботу днем, 20 января, тело 63-летнего сельчанина, который также проживал один, нашли у своего дома в деревне Ефремкасы. Проверяется информация о том, что мужчина злоупотреблял спиртным. Каких-либо травм, а также иных признаков, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере их смерти, не имеется, сообщают в Следственном управлении Следственного комитета России по Чувашии.

Ольга Григорьева