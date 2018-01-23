Письма с риском для жизни…

Жильцы съехали, но почтовики остались

Ветхая двухэтажка в самом центре заволжского поселка Октябрьский только на первый взгляд кажется необитаемой. Несмотря на то что бывший жилой дом начали разбирать по программе переселения граждан из аварийного жилья — в здании нет крыши и отключено отопление, находящееся на первом этаже отделение почтовой связи ОПС-2 продолжает работать и принимать посетителей в прежнем режиме.

Рабочий день почтовиков проходит в тулупах и валенках. Из благ цивилизации — только электричество. Компьютерам же надо как-то работать. В доме без крыши (ее роль сейчас выполняет перекрытие второго этажа) хватает и посетителей. В основном это пенсионеры: кто-то приходит оплатить коммунальные счета, кто-то — за пенсией. Именно пожилые жители Октябрьского и забили тревогу, обратившись в «Советскую Чувашию» с просьбой разобраться в ситуации.

Как нам сообщили в Управлении жилфондом города Чебоксары, подрядчик приступил к сносу дома еще в начале декабря. И имел на то полное право. Все жильцы дома получили новые благоустроенные квартиры и были расселены. Разобрать дом предполагалось за две недели, однако в процессе выяснилось, что в здании располагается еще и почта, официального разрешения на снос которой никто не давал.

«Это почтовое отделение оказалось федеральной собственностью ФГУП «Почта России», — разъясняет главный специалист Управления жилфондом города Чебоксары Лариса Алексеева. — И чтобы его убрать, необходимо сначала провести передачу объекта из федеральной собственности в муниципальную. Запрос об этом в Москву Управление Федеральной почтовой связи Чувашии уже отправило, но пока ответа нет».

Сейчас все работы по сносу аварийного дома в Октябрьском полностью приостановлены. И городские власти, и почтовые чиновники дожидаются ответа от почтовиков из Москвы. Ну а пока письмо из столицы идет, почта в Октябрьском вот уже второй месяц вынуждена работать в аварийных условиях…

Обеспокоены жители Октябрьского и тем, как бы единственное на весь поселок почтовое отделение и вовсе не исчезло. «Говорят, нашу почту в поселке закроют, а отделение перенесут в соседнюю Сосновку, а до нее еще надо добраться, — переживает жительница Светлана Оськина. — У нас здесь живут в основном пожилые люди. И это существенно осложнит нашу жизнь».

В Управлении Федеральной почтовой связи Чувашии между тем заверили, что переводить в Сосновку местное почтовое отделение не планируется. Для почтальонов Октябрьского готовится новое помещение в поселковом Доме культуры. Сейчас там делают ремонт, и в ближайшее время почтовики покинут небезопасное место работы.

Коллаж «СЧ»

Почта в Октябрьском обслуживает посетителей в доме без крыши.