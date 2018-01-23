Семьей — на скамью подсудимых

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Чебоксар — родственников, изготавливавших и сбывавших небезопасную спиртосодержащую жидкость.

В деле фигурируют 47-летняя женщина, ее 22-летний сын, 18-летняя супруга последнего — студентка. По версии следствия, с января по ноябрь прошлого года (пока полиция не пресекла их деятельность) злоумышленники в своей квартире, расположенной в юго-западном районе города, разбавляли технический спирт водой, которую набирали из водонапорной колонки, и торговали этим опасным для здоровья и жизни потребителей зельем. Дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.