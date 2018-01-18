В новочебосарской «Берлоге» было слишком грязно

В Новочебоксарске по решению суда на 90 суток приостановлена деятельность кафе «Берлога», расположенного в Ельниковской роще.

Как следует из постановления по делу об административном правонарушении, в кафе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения. Например, сотрудники Роспотребнадзора, проводившие проверку, увидели там грязные полы и стены. Не отличались чистотой разделочный инвентарь и холодильное оборудование, не было дезинфицирующих средств.

На момент проверки персонал кафе работал без спецодежды и санитарных книжек. Указанные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и являются нарушением законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Судебные приставы опечатали кафе на определенный судом срок, а его владельцу вручили предупреждение о строгой ответственности (вплоть до уголовной) за неисполнение судебного решения.