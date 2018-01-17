С наградой!

Указом Главы Чувашской Республики от 12 января 2018 года за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций награжден Почетной грамотой Чувашской Республики полковник Антонов Юрий Владимирович — заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) — начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» Ласточкиной Светлане Петровне — врачу-дерматовенерологу поликлиники № 1 бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская клиническая больница № 1», г. Чебоксары.

За заслуги в области печати и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Вражкину Александру Николаевичу — директору общества с ограниченной ответственностью «Издательская группа «СВ-Пресс», г. Чебоксары, Ткач Алене Дмитриевне — обозревателю редакции газеты «Советская Чувашия» акционерного общества «Газета «Советская Чувашия».

За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Спиридонову Александру Валерьевичу — слесарю по ремонту автомобилей акционерного общества «АККОНД-ТРАНС», г. Чебоксары.

За заслуги в укреплении законности и правопорядка присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики» Александровой Марине Валентиновне — начальнику отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства уголовно-судебного управления прокуратуры Чувашской Республики.