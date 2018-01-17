Жителей Чувашии обучат электронной подаче документов на недвижимость

Ускоренная регистрация через «электронку»

Управление Росреестра и филиал федеральной Кадастровой палаты по Чувашии открывают в Чебоксарах окна для консультирования и обучения граждан электронной подаче документов на оформление недвижимости.

«В нашей республике электронная подача документов уже широко применяется крупными застройщиками, некоторыми банками и органами государственной власти, — рассказала «СЧ» руководитель управления Екатерина Карпеева. — Сегодня мы хотим, чтобы электронные сервисы Росреестра освоили и обычные граждане. Ведь если документы поданы в электронном виде, то применяются сокращенные сроки регистрации, меньше госпошлина и в любой момент можно отследить статус поданной заявки».

Сейчас есть два сложных момента на пути к электронному формату взаимодействия с Росреестром — это отсутствие у граждан электронной цифровой подписи (не все могут получить ее самостоятельно) и незнание, как заполнять формы на портале этого ведомства или какие документы прикреплять.

Специалисты указанных федеральных служб готовы оказать в этом содействие. Окна консультирования и обучения открыты в управлении Росреестра (ул. К. Маркса, 56) и в филиале Кадастровой палаты (Московский проспект, 37). В кабинете для консультирования по электронным услугам специалисты помогут сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/, проследят, чтобы все необходимые разделы были заполнены, прикреплены все документы, подскажут, как оплатить и получить электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Такая подпись подходит для операций с электронными документами и для других организаций (ГИБДД, налоговая служба, ФССП и прочие). В управлении обращают внимание на то, что ЭЦП должна быть у каждой стороны сделки, например, у продавца и у покупателя.

После получения ЭЦП можно подавать документы на оформление недвижимости. Специалисты помогут вам сформировать на портале Росреестра https://rosreestr.ru/ пакет документов в электронном виде, заполнить все необходимые поля, подскажут, как правильно оплатить госпошлину и как потом отследить статус поданной заявки. Консультирование и обучение проходят бесплатно. Срок регистрации по электронным документам составляет 3 рабочих дня. Скидка на госпошлину для физических лиц до 30%, скидка на плату до 87%.

Если в течение года вы планируете совершить несколько сделок, например, купить, подарить, сдать в аренду, оформить ипотеку и погасить ее, то освоить электронную подачу вам просто необходимо. Один раз вы пройдете всю процедуру подачи в присутствии консультанта и дальше сможете самостоятельно подавать документы в электронном виде.

Окна консультирования по электронным сервисам работают с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Консультирование будет проходить по предварительной записи. Записаться можно по телефонам: в управлении — 62-01-55, в филиале — 43-96-64.