Комментарий Валерия Филимонова к Посланию Главы Чувашии

«Сегодня состоялось оглашение Послания Главы Чувашии: Михаил Игнатьев обратился к Государственному Совету и народу Чувашской Республики.

Послание традиционно затрагивает все сферы общественно-политической и социально-экономической жизни республики: подведены итоги развития республики в минувшем году, обозначены актуальные задачи на будущее.

2017 год стал отправной точкой для новых масштабных программ: продлится выплата материнского капитала, молодые семьи получат материальную поддержку при рождении первенца, а субсидии по ипотеке значительно облегчат приобретение жилья. Также продолжатся выплаты многодетным семьям на третьего и последующих детей, что, безусловно, является результатом огромной работы, проделанной Главой Чувашской Республики.

Республика развивается и все сильнее вовлекается в события федерального уровня: спортивные, культурные, экономические.

Отрадно, что Чувашия находится в группе регионов-лидеров, задающих высокие стандарты в инвестиционной сфере. Постоянный диалог с бизнес-сообществом, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства призваны и в дальнейшем обеспечивать благоприятный инвестиционный климат в регионе, привлечение на внутренний рынок зарубежных компаний, создание новых рабочих мест для жителей республики.

Глава региона обозначил приоритетные направления деятельности всех ветвей государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества Чувашии в целях дальнейшего роста уровня жизни в регионе, социальной поддержки института семьи и льготных категорий граждан, закрепления положительных демографических тенденций, обеспечения условий для получения хорошего образования, квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи населением республики.

Инициативное бюджетирование существенно расширило возможности по благоустройству общественных территорий. Осуществляется капитальный ремонт, модернизация и строительство новых медицинских объектов, образовательных учреждений, объектов социальной инфраструктуры, транспортных артерий.

Жизнь не стоит на месте, необходимо оперативно реагировать на происходящие изменения, мыслить на перспективу. Основной задачей парламента Чувашской Республики остается совершенствование правовой базы в интересах общества. Мы готовы к дальнейшей конструктивной и ответственной работе.

2018 год объявлен в России Годом добровольца. И в нашей республике пристальное внимание будет уделено вопросам развития волонтерских движений, в частности, в таких сферах как медицина, образование, социальное обслуживание населения. Развитие волонтерства также будет способствовать и патриотическому воспитанию молодежи. 2018 – год выборов Президента России, мы должны продемонстрировать свою активную гражданскую позицию, сделать правильный выбор, который усилит нашу страну, обеспечит ей поступательное развитие и авторитет на мировой арене».